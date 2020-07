andy contó que tiene coronavirus

Miércoles 15 de julio de 2020

Los fieles oyentes de Perros de la calle se sorprendieron el martes al no escuchar la voz de Andy Kusnetzoff al frente del histórico ciclo radial. Fue el propio conductor quien decidió explicar el motivo de su ausencia: tiene coronavirus.

En comunicación telefónica con sus compañeros, relató: “A la misión solidaria que hicimos el sábado llegué baqueteado, ya tenía tos. Eso fue el sábado a la noche. El domingo también seguí con bastante tos, nunca tuve fiebre”, empezó.

“Por precaución el lunes me fui a hacer ver, fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado, me dieron el resultado hace un rato y di positivo de Covid. Lo veo positivo en el punto en que voy a poder donar plasma”, reveló Andy.