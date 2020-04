Andresito: joven denunció a seis policías por apremios ilegales

Lunes 20 de abril de 2020 | 21:30hs.

Mediante la difusión de unas imágenes que hizo con la espalda marcada con severos golpes, y que se hizo viral en pocas horas a través de una publicación en la red social Facebook, Gustavo Quevedo (19) denunció que el sábado por la tarde fue víctima de apremios ilegales e insultos por parte de 6 efectivos policiales que conforman la patrulla de Infantería, cuyo destacamento se encuentra en el paraje Deseado de la localidad de Comandante Andresito.









De acuerdo a los dichos del denunciante, éste fue interceptado por los policías cuando se movilizaba en su motocicleta y narró que durante media hora fue insultado y obligado a realizar flexiones de brazo.





La gravedad de las heridas y las fuertes acusaciones del joven derivaron en la rápida intervención de la Comisión Provincial Contra la Tortura, que en la mañana de este lunes realizó una presentación formal ante el Procurador General de la Provincia para que se investigue el accionar de los uniformados apuntados y se brinde asistencia y protección al chico.







A su vez, miembros de Asuntos Internos de Policía de Misiones viajó a la citada localidad e inició las investigaciones de rigor, aunque hasta anoche no había trascendido ningún tipo de medida disciplinaria contra los apuntados.







“No me creían lo que decía”







“Yo me fui a comprar a un mercado, compré carne y otras mercaderías cuando a unos 150 metros veo que venía la infantería. Ellos me pararon, me preguntaron si tenia los papeles de la moto, les dije que no y me empezaron a revisar todo. Me hicieron muchas preguntas y lo que yo respondía me decían que era mentira”, narró el propio Gustavo en dialogo con El Territorio.







El denunciante comentó que todo sucedió cuando regresaba a su casa en el paraje Itatí y que la moto que tenía la utiliza para ir a trabajar en la tarefa.







Confió además que nunca tuvo problemas con la policía y que desconoce si algún otro vecino suyo pasó por alguna situación similar.



“En el camino me empezaron a golpear con la guacha, yo me iba para atrás y me golpeaban. Cuando llegamos a Deseado me dijeron que vuelva caminando a casa. Llegué y me saqué dos fotos de mi espalda y las subí”, agregó el joven.







“Me insultaban y me preguntaban qué yo estaba haciendo. Mostraba la carne que llevaba pero no me creían”, añadió aún molesto el tarefero con lo sucedido.







Según pudo saber este medio, los efectivos apuntados son cinco hombres y una mujer y por fuentes de la investigación se supo que para hoy esta previsto que una comisión de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) también arribe a la localidad y se interiorice sobre lo sucedido.







Por lo pronto el caso es investigado por la fiscalía del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites.