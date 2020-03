“Andresito es el único que se autoabastece de carne”

Domingo 8 de marzo de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Hace algunos años, no muchos, Andresito era sinónimo de producción yerbatera creciente. Hoy se destaca por algunas iniciativas más, que han dado un cambio sorprendente a esa región norte de la provincia.

El municipio creció explosivamente en el número de ganado vacuno. Tanto que “la carne de Andresito” se está volviendo casi un sello inmaterial de la calidad de la producción en la zona. Que además abastece totalmente la demanda de la población y hasta puede venderse en algunos otros municipios. También, asociado a la ganadería, la producción de granos da sustento a una cría cada vez más eficiente. Y hasta con la posibilidad de generar reservas y venderlas a los productores de la zona. De forma que no se dependa del maíz que llega de la zona núcleo del país, a más de 1.000 kilómetros y en camión.

“La gente de Andresito hoy está trabajando en varias cosas. Hay mucho de producción silvopastoril (eucaliptos o pino y vacas) y también creció mucho la producción de almidón de mandioca. También estamos logrando una gran producción de maíz. Hoy no sé si ya no somos los mayores productores graneros de la provincia o debemos estar muy cerca con San Vicente”, comentó el diputado provincial Julio Petterson y presidente de la Asociación Civil Yerbateros del Norte.

El también productor destacó en tanto el lugar ganado por la ganadería en la localidad. “Andresito hoy no da abasto a la demanda provincial de carne, pero por ende es el único municipio que logró su autoabastecimiento. Desde aquí se envía carne a San Antonio, Mado, algo de Eldorado, pero en Puerto Iguazú no podríamos entrar porque no alcanza la producción. Esto se da gracias a la cría en feed lot que se integra con la producción de granos. Hoy no se da abasto con la demanda de la provincia”, detalló.

Y explicó que una gran ventaja de la cría en feed lot es la integración con otras producciones porque no requiere mucho espacio. “No se necesita de mucho espacio para terminar un ternero. Se planta algo de maíz, algo de pasto elefante y el ternero bien criado se vende aquí. Es algo que genera ingresos genuinos y de a poquito se va incrementando entre los pequeños productores, ya no es una algo sólo de grandes ganaderos”.

Apuntó que días atrás recibieron la visita de productores ganaderos de Brasil para un intercambio de experiencias productivas. “A ganaderos de Brasil les mostramos el sistema silvopastoril y de feed lot que tenemos. Y a ellos les sorprendió lo rápido que se puede generar beneficios económicos, logrando terminar el ternero y venderlo. Ellos allá no lo hacen, envían los terneros a otras zonas, pero quieren copiar nuestra experiencia. Eso nos pareció un orgullo, poder dar un ejemplo a los productores brasileños con la ganadería de nuestra zona”, comentó.



Diversificar ingresos

Petterson recordó que las capacitaciones con las que llegan a productores yerbateros siempre está el tema de diversificar la producción. “Sin duda, siempre fomentamos a que el productor no sea dependiente del sector yerbatero. Es indispensable una diversificación, que también tenga una huerta, algunos pollos, todo suma a no tener que depender de tener dinero para comprar alimentos que se pueden dar en la chacra. Se puede tener algo de ganadería, de mandioca, esa variedad también ayuda al sustento económico”.

Finalmente el directivo de Acpym, recordó que hay siempre un poco de forestaciones en cada chacra. “Se planta algo de eucalipto, que además de madera tiene destino como leña. Y algo de pino mezclado con la ganadería”, apuntó.