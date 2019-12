Andresito concentra la mayoría de los casos confirmados de dengue

Viernes 20 de diciembre de 2019

“La epidemia va a ser grande” Desde la activación de la alerta epidemiológica en Paraguay, emitida en octubre pasado, se reportan 311 casos de dengue en el vecino país y un promedio de 641 casos sospechosos notificados por semana. De esta forma, Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud, indicó que el nuevo período epidémico se adelantó, con una cifra similar de casos a la registrada en la epidemia anterior.

“Estamos igual que al inicio de las dos grandes epidemias (2013 y 2016). La epidemia se viene y va a ser grande, cinco veces más que la anterior”, declaró el médico a los medios de prensa paraguayos.

Refirió que la intención es mitigar los casos para disminuir su magnitud. “Recurrir inmediatamente al médico ante el primer síntoma es fundamental, para evitar complicaciones y dispersión de la enfermedad”, señaló el titular de Vigilancia de la Salud del Paraguay.

En territorio paraguayo circulan dos serotipos: en mayor porcentaje son casos de DEN-4 y en menor proporción se verifica el DEN-2.

El epicentro de la epidemia es actualmente el área metropolitana, Asunción y ciudades colindantes.

Qué hacer para prevenir y cómo actuar ante la sospecha

A un día del inicio del verano, lo que pueda suceder esta temporada estival con el dengue es una de las preocupaciones principales de los sanitaristas de la provincia.En ese sentido, y en base al Informe Epidemiológico Semanal que elabora el Ministerio de Salud Pública de la provincia, se sabe que la localidad de Comandante Andresito tiene la mayor cantidad de casos confirmados al momento. Hasta ayer había en esa ciudad del Norte misionero siete casos positivos y uno calificado como probable.En Puerto Iguazú, en tanto, hay uno confirmado y dos probables y en Garupá uno confirmado y uno probable; se los cataloga como probables al ser personas que presentaron fiebre y manifestaron tener contacto con un caso confirmado o provienen de una zona en el que existen casos de enfermedad. Todos los positivos son del tipo DEN-1.“Se encuentran en curso la investigación y las acciones de control: bloqueos y búsqueda de casos febriles relacionados”, dice el documento epidemiológico sobre esta patología transmitida por el mosquito Aedes aegyptiA su vez, siguen las tareas de rigor en toda la provincia en lo que refiere a control focal con niebla fría en pasos fronterizos, descacharrado y recorridas por casas alertando a la ciudadanía sobre la importancia de mantener patios limpios y eliminar potenciales criaderos.En ese contexto, en Bernardo de Irigoyen y San Antonio, municipios próximos a Andresito, se están desplegando tareas. Allí el personal del área de Salud de ambas localidades trabaja en la campaña de lucha contra el dengue, debido a que las condiciones climáticas -con reiteradas lluvias, calor y sol- hacen que la población de mosquitos proliferen.En diálogo con El Territorio, el médico Franco Azula, director del hospital de San Antonio, relató: “El personal de salud se encuentra trabajando para evitar casos de dengue, se visitaron muchas familias y continuaremos con las actividades los próximos días. Es muy importante la colaboración de la población, hacemos todo lo posible para evitar futuros casos”.“Es muy importante que todos se involucren, de esta manera nos cuidamos entre todos y la mejor manera de hacerlo es limpiando nuestros patios, no dejando recipientes que puedan acumular agua, con la ayuda de todos podemos evitar que el mosquito se desarrolle y sin mosquito no tendremos casos de dengue”, remarcó Azula.De igual forma, la médica María Elena Mereles, directora del Hospital de Irigoyen, manifestó que tienen a todo el equipo de promotores de salud trabajando en la campaña de descacharrizado, concientización y prevención de la enfermedad.A su vez, ayer la Nación publicó un nuevo Boletín Epidemiológico en el que recuerda que Misiones “sería la primera evidencia de circulación viral (de dengue) en Argentina en la presente temporada. Esta situación, sumada al registro regular de casos importados de dengue de otros países en el actual escenario de alerta regional, eleva la situación de riesgo de circulación para dengue y otros arbovirus en las provincias con vector”.El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a personas sanas. Se cría en agua tranquila pero limpia (no estancada). Vuela no más de 150 metros desde donde nació, por eso se deben mantener limpios los patios y eliminar cualquier recipiente que pueda servir como criadero.Ante la sospecha, la consulta al médico debe ser inmediata. La primera etapa de la enfermedad se caracteriza por la presencia de fiebre con dos o más de los siguientes síntomas: cefalea intensa retroocular (detrás de los ojos), escalofríos, dolores musculares y en articulaciones y hasta erupciones cutáneas. Luego del cuarto y quinto día hay una mejoría de la fiebre y los síntomas, y en la mayoría de los casos, la enfermedad finaliza aquí. Sin embargo, la reaparición de fiebre, luego de una mejoría de 12- 24 horas, debe alertar sobre la posibilidad de estar avanzando hacia la etapa crítica.En pacientes febriles se deben evitar las picaduras de mosquitos mediante uso de repelentes y telas mosquiteras; en caso de fiebre o dolor, tomar paracetamol y no otros antiinflamatorios, analgésicos o antipiréticos como la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac, porque pueden favorecer la hemorragia; evitar antibióticos, corticoides y administración intramuscular de remedios de cualquier índole.