Andrés González: un luchador del arte y la vida

Como consecuencia del fuerte impacto, perdieron la vida las dos mujeres que se encontraban en el vehículo, una de ellas era la novia de Andrés. En cuanto a los demás acompañantes, resultaron lesionados pero el estado de salud de Andrés era la más crítica.





Luego de cumplirse un año del alta médica, se le presenta un nuevo desafío, uno que además nos involucra a todos, la cuarentena y la lucha contra el coronavirus. Otro difícil contexto tiene que ver con su profesión. Andrés es músico, labor que se encuentra con un futuro incierto teniendo en cuenta que los shows y eventos sociales están suspendidos por tiempo indefinido.





“A mi desde lo personal me afectó casi mínimamente (el aislamiento social) porque yo ya venía de una cuarentena propia (refiriéndose a su rehabilitación), pero sí nos afectó a los músicos, porque no podemos salir a cantar, a hacer lo que más nos gusta, y llega el fin de semana y estas en tu casa decís, qué hago acá”, mencionó en una entrevista con El Territorio.





Sin embargo, a pesar de todo esto, Andrés se mantiene alegre y positivo. “Desde lo emocional es complicado pero siempre positivo, a mi la cuarentena casi que no me hizo nada porque yo ya venía mucho tiempo internado en el hospital pero si siempre recalco que hubiera sido más complicado pasar todo ese tiempo en el hospital sin recibir visitas, si a mi me agarraba la cuarentena en el momento que yo estaba internado, ahí sí iba a estar complicado”, sostuvo.





No obstante, los momentos tristes y los recuerdos siempre están presentes, refiriéndose a esto reflexionó que “existen muchas situaciones, yo soy de las personas que se dan sus momentos, me permito estar triste pero siempre termino convenciéndome de que tengo que estar bien, por el hecho de que muchas personas estuvieron rezando por mí, y por mi familia en los momentos difíciles. Automáticamente vuelvo a pensar en eso y en todo lo que tuve que vivir y digo ‘bueno, está bien ya me di mi momento, ahora tengo que volver a hacer lo que me hace bien y lo que le hace bien a las personas que me rodean, verme bien’”, agregó.





Finalmente, aprovechó las circunstancias para comentar sobre su nueva canción, que se trata de “una chacarera dedicada para toda la gente del equipo de salud. La canción tiene un mensaje positivo y de agradecimiento por todo el trabajo que hicieron por mi”. Sin embargo, la canción aun no esta terminada pero pronto se podrá escuchar en sus redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube.

