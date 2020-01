Andrés Cubas: “Llegué a mi mayor nivel”

Jueves 23 de enero de 2020

Por Gilberto Pérez gperez@elterritorio.com.ar

Pasó por una semana ajetreada Andrés Cubas. Por un lado concentró sus energías en lo deportivo; esto fue ponerse a punto en la última parte de la pretemporada y empezar a soltarse desde lo futbolístico. Y por otro, tuvo que acelerar la mudanza e instalarse en un departamento de forma momentánea, hasta que tenga disponible la casa a fin de mes.

Así, después de ese ida y vuelta, el jugador de Talleres de Córdoba se metió a fondo en el diálogo con El Territorio y no tiró ningún pelotazo a la tribuna. Al contrario, hizo la pausa y habló de todo ese runrún que lo involucró en los últimos meses: su presente y la chance de ir a River o regresar a Boca. Aunque también se refirió a cómo evolucionó como jugador y el desafío con la selección paraguaya.

Mientras mira de reojo el partido ante Defensa y Justicia de este domingo por la Superliga, el mediocampista confió que “el foco lo tengo en Talleres, la cabeza está acá. Se habla en el mercado de pases, hubo rumores, preguntas. Concreto uno solo”. Cuando se refiere a sólo ‘uno concreto’ la traducción es Fluminense de Brasil, que ofertó 2,8 millones de dólares por el 60 por ciento de su pase.

Sin embargo, en la semana que pasó, el presidente de Talleres Andrés Fassi indicó a una radio de Buenos Aires que también ofertaron desde Portugal por el misionero. Y fue categórico: “Cubas es el mejor contención del fútbol argentino”. ¿Y cómo fue la reacción del joven de Aristóbulo del Valle ante semejantes flores? “Lo tomo como un gran elogio, más viniendo del presidente. Después, seguir en mi nivel; que me quieran es porque hago las cosas bien. Pero tengo que seguir creciendo en lo deportivo y económico. El presidente sabrá cuál es la mejor decisión”.

En ese contexto se filtró mucha información sobre su futuro que a veces no llegó limpia. Y Cubas lo sabe, por eso sentenció: “Dicen cosas y está mal y se confunde. No me pongo a pensar en eso, pero se dicen cosas que no son”. Y fue más allá: “Entre mi representante y Talleres van a buscar lo mejor. Fluminense habló con mi representante y de Portugal no sabía nada. (Talleres) esperaban 5,5 millones, pero hay que seguir trabajando. El club tendrá su estrategia”.





¿Cuánto evolucionaste? Ya lleva un año y medio en la T cordobesa y con su entrega, el Pulpito misionero se ganó el reconocimiento de los hinchas. “Muy conforme. Todos me recibieron muy bien, la gente, los compañeros, el club. La ciudad muy linda… Al principio costó, pero el grupo influye; hicimos buenos partidos, hemos crecido”.¿Cuánto evolucionaste?

Desde que debuté hasta ahora maduré bastante. Crecí como jugador y persona. Entendí más lo táctico, identificando los momentos del partido. Conocí otro puesto, cuando estaba el Cholo (Guiñazú) jugué de interior por derecha. Sirve para crecer, si le sumás gol te convertís en un jugador más completo. Este semestre fue cuando mejor me sentí, llegué al mayor nivel. Estoy en la etapa de consolidación. Boca, Italia, Defensa y Talleres sumaron para intentar llegar al techo.



¿Estuviste al tanto de lo que dijo (Alejandro) Colo Farías? (NdeR: fue, junto a Ricardo Aloy, el que descubrió a Andrés en Aristóbulo del Valle y semanas atrás afirmó que ‘si Boca lo llamaba, Andrés iba caminando’)

Estuve al tanto. Por el Colo llegué a Boca. Mantengo una gran amistad. Respecto de lo que te decía, me gustaría volver. Pasé cosas lindas y gané dos campeonatos. Obviamente si se dan las condiciones entre los clubes, llegado el caso me gustaría, iría con todas las ganas. No me pongo a pensar en más allá. No hay nada. No estoy al tanto de que Román (Riquelme) hable con mi representante.



¿Y si River te busca, como se dijo?

No le cerraría la puerta a River. Si se concretase (una oferta), lo pensaría bien, lo analizaré. River es un gran equipo, sería un paso adelante. Al Colo le gustaría una posible vuelta (a Boca), pero decido yo y mi familia. Por ahora son rumores y no es conveniente hablar sobre cosas que no son concretas. Pero nadie me llamó de River. Fueron rumores, pueden ser ciertos. Pero no lo sé.



Si llega una oferta, ¿lo primero que analizás es cuánto vas a jugar?

Todo jugador quiere continuidad. Cuando me fui de Boca necesitaba mostrarme, consolidarme. En Italia (jugó en Pescara) no pude hacerlo, ir a Defensa me hizo muy bien en lo deportivo y mental. En Boca había terminado jugando en reserva. Priorizaba jugar y ahora me agarra consolidado, más completo. Si sale ir a un club se analiza todo. Pero estoy preparado para pelear el puesto y ganarme un lugar. Hoy estoy más tranquilo.



Casi no hablamos de Talleres, pero ¿cuáles son las metas a corto plazo?