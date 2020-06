Ancianos: cuando crece la soledad por el desconocimiento digital

La cuarentena dejó al descubierto diversas problemáticas sociales, una de ellas es el aislamiento y las consecuencias que acarrea en los adultos mayores. En su edición de ayer, El Territorio dio a conocer la historia de una pareja de ancianos que llamó a la Policía para que se acercaran a charlar, porque se sentían muy solos.

Este escenario llamó a la reflexión, ya que a partir de una historia particular se puede dilucidar una generalidad y una situación que se replica en todo el mundo y en la que ninguna clase social queda exenta.

Por eso este matutino indagó en la cuestión para obtener un panorama acerca del cuál es la situación de los ancianos en la provincia y qué falta para avanzar en materia de inclusión.

Alberto Penayo, defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas, explicó: “Hacemos un seguimiento de los geriátricos, todas las semanas hacemos recorridos. Una de las cuestiones es el aislamiento, que provoca cierto nivel de estrés a los adultos mayores y la desconexión con el mundo, la imposibilidad de ver a sus nietos e hijos. Yo propuse en el Concejo Deliberante que existan programas televisivos dedicados a los adultos mayores, estamos esperando que las comisiones tomen la medida, también que se puedan capacitar en tecnología”.

En este sentido, sostuvo que la idea es tratar de conectarlos a sus familiares y también brindarles un espacio de recreación. “Todas estas cuestiones reclamamos en este proyecto a raíz de los recorridos que hacemos porque vemos esta necesidad, no sólo en aquellos que están institucionalizados sino en los que no lo están también”, aseveró.

En relación a aquellos que no están en residencias para adultos mayores, afirmó que muchas veces son los vecinos quienes se comunican con la Defensoría para dar aviso de que conocen a un anciano en situación de vulnerabilidad, ya sea porque está solo o bien porque no tiene lo necesario para vivir dignamente.

“En este caso los transferimos al Área de Coordinación a cargo de Patricia Figueredo y ella coordina una visita, siempre teniendo los cuidados con el tema del aislamiento. El ministro de Salud nos preparó un protocolo para poder hacerlo, por el riesgo que implica llegar a estos lugares”, cerró el funcionario.

Por su parte, y en concordancia con lo expuesto por Penayo, el vicepresidente del Consejo de Adultos Mayores, Alejandro Miravet, expresó: “La cuarentena puso al desnudo un par de cuestiones. La primera es que hay una discriminación por la edad: el Estado determinó que nos quedemos en casa, pero paralelamente se permitieron esas largas colas en los bancos para cobrar la jubilación o en las farmacias”.

“El segundo tema -añadió- es que estamos siendo casi analfabetos digitales, esas largas filas representaron la dificultad que tienen los mayores para manejar cajeros automáticos. Muchas aplicaciones no son de uso habitual en mayores y en estas circunstancias no las usan. Hay que trabajar fuertemente en eso, en capacitarlos en el área tecnológica”.

Desde este punto de vista, argumentó que si bien el WhatsApp facilitó la comunicación, muchos no saben utilizar, por ejemplo las videollamadas. “Además, la sociedad ha instalado la idea de que cosa que se rompe es por culpa de un adulto mayor y si es tecnología, peor. Les dicen, por ejemplo, que no toquen la computadora porque se va a romper. Por eso presentamos ante el Consejo General de Educación (CGE) la propuesta de crear un centro de capacitación tecnológica para adulto mayores”, manifestó.

Ante esta idea, referenció a Misiones como una provincia vanguardista en términos de tecnología y robótica, educación que ya se viene aplicando desde la niñez, pero sopesó que “podrían también ocuparse del otro extremo de la vida y establecer un área para que los adultos mayores puedan entrenarse en el uso de estos dispositivos, como simuladores de cajeros automáticos, de microondas, de teléfonos celulares, todo lo que está alcance del común de la gente”.

Finalmente, Miravet indicó: “Con un centro de este tipo, con personal capacitado y con la paciencia suficiente, se podría llegar a una muy buena cobertura y que las ideas se vayan multiplicando entre ellos, que también puedan ser capacitadores de otros pares. Por eso hay que destacar que el adulto mayor también es consumidor”.



Campaña del buen trato

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, el Consejo Provincial del Adulto Mayor lleva adelante la campaña de cultura del buen trato hacia ese grupo etario.

La propuesta apunta a impulsar políticas de concientización, prevención e integración de las personas mayores, para garantizar un pleno acceso a sus derechos.

Las actividades se realizarán hasta fines de este mes, con el objetivo de generar conciencia en la sociedad sobre el maltrato hacia los adultos mayores y poner en valor el potencial que tienen en la sociedad por lo que aportan a diario.

“Trabajamos en la cultura del trato para cambiar el paradigma de la vejez, para poder encontrarnos en un ambiente más saludable y cordial entre todas las personas”, afirmó la subsecretaria de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de la provincia, Emma Sosa.

Miravet señaló también que para prevenir el maltrato es necesario conceptualizarlo y reconocerlo como una conducta para corregirla. “La responsabilidad es de toda la sociedad y el beneficio también, porque el futuro es la vejez”, apuntó.

En ese sentido, remarcó que el agravio es una manera de negar la existencia del otro, actuando de manera prejuiciosa.

Por su parte, la directora de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, Mirta Soria, destacó las políticas impulsadas desde el área sanitaria para cuidar la salud de los mayores. “Queremos ejercer nuestros derechos como personas mayores, que no nos digan que somos un colectivo aparte”, indicó.

Pasar la cuarentena lejos de los hijos

Juan elabora panificados que vende una vez a la semana.

En el contexto epidemiológico por el coronavirus, las personas mayores son las más vulnerables y esta etapa significa una lucha a la que se suma la realidad de la soledad, añorando una charla, un mate, un abrazo. Tal es el caso de Juan Uhlmann (65), quien padece serios problemas de salud, aunque esto no lo frena para continuar con la elaboración de panificados para subsistir, ya que la pandemia impidió el avance en sus trámites de jubilación.

La situación de los adultos mayores en San Pedro está siendo atendida por Acción Social, en algunos casos con alimentos, ayuda con medicamentos y alojamiento en el asilo de ancianos, donde viven actualmente siete abuelos.

Si bien la parte material está cubierta, lo difícil es brindar contención emocional, el área más delicada para sobrellevar la pandemia y más aún cuando se vive solo, lejos de los hijos, en una casa prestada y sin recibir una pensión o jubilación.

Estas son las condiciones en la que vive Juan, un hombre a quien la enfermedad le cambió los planes y dejó al borde de la muerte cuando fue diagnosticado con leucemia. Desde ese momento su rutina dio un giro por completo, ya que los tratamientos para superar el cáncer dejaron serias secuelas en su salud. Antes de la enfermedad se dedicaba a la elaboración y venta de panificados, una alternativa que le rendía una renta considerable, además de trabajos en electricidad, plomería y pintura.

Después de vivir unos años en Buenos Aires regresó a San Pedro, en ese trayecto se separó y al no poder trabajar por el cáncer, no tenía cómo pagar un alquiler, hasta que conoció a una familia que le cedió una vivienda donde pasa sus días haciendo pan, cuidando a las ovejas y plantando verduras, sin temor al coronavirus.

“Yo ya estaba casi muerto, pero Dios es grande y me salvó, pasé por las sesiones de quimioterapia, fue muy duro, los dolores casi insoportables, me quedé sin dinero, no tenía para afrontar los gastos. Ahí fue cuando Sergio (la persona que lo alberga) me habló de este lugar y gracias a eso tengo un techo, acá trabajo cuidando el lugar, por los problemas de salud sólo puedo salir a vender los panificados una vez por semana”, contó Juan a El Territorio.

A consecuencia del cáncer, tiene el hígado y el bazo inflamados y obturado el intestino grueso, lo que implica la administración de medicamentos de forma permanente y llevar una vida lo más tranquila posible, cosa que por la falta de un ingreso fijo no es una realidad de la que pueda disfrutar. La pandemia no sólo lo aleja de sus hijos que viven en Eldorado, sino que le impide completar los trámites para percibir una jubilación, que comenzó en 2015.

Para sobrellevar la difícil situación, recibe alimentos de Acción Social y por parte del gobierno provincial se le hizo entrega de una amasadora.

Además, varios amigos y conocidos sienten empatía con su historia y voluntad para seguir batallando, por lo que colaboran de varias maneras para que pueda estar mejor.

Sin embargo, la soledad maltrata mucho.

“La pandemia no me asusta, tengo mucha fe en Dios; ahora, la soledad mata, yo me siento acá y miro las nubes, las estrellas y siento mucha falta de charlar con alguien, estar en compañía, es bravo. No estoy mal porque tengo este techo, me rebusco para comer, pero estoy solo y eso duele un poco”, confesó con inmensa angustia.

Desde que comenzó la pandemia, sólo logra comunicarse mediante llamadas con sus hijos, anhelando un pronto reencuentro, sobre todo con su hijo menor, de 8 años, con quien pasaba horas jugando.

En representación de las organizaciones que nuclean a esta población, el referente del Centro de Adultos Mayores Integración de Posadas, Roberto González, indicó: “Si bien hemos cumplido etapas, queremos tomar nuestras decisiones. Como fuimos respetuosos cuando nuestros hijos decidieron, hoy también queremos tomar las nuestras con total libertad”, remarcó.