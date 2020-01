Analizaron avances en el control del Mal de la Tela

Miércoles 15 de enero de 2020

Se reunió ayer la Mesa Interinstitucional de Sanidad en Yerba Mate, con la presencia de todas las instituciones participantes, Inym, Senasa, Inta, Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, Ministerio del Agro y Producción de Misiones, la Unam a través de las Facultades de Ciencias Forestales y Ciencias Exactas, el Instituto de Biotecnología de Misiones (Inbiomis) y Biofábrica Misiones SA (Biomisa). En la reunión del ayer se trataron los temas relacionados al monitoreo de la enfermedad del Mal de la Tela, el avance en los estudios de la identificación del agente causal y las propuestas técnicas para recuperar lotes afectados por la enfermedad y control en los lotes donde se está iniciando la enfermedad.

En relación al monitoreo de la enfermedad, hasta el momento se han detectado casos cercanos a la localidad de San Ignacio.

Los avances de los estudios encarados por Inta, Inym, Unam y Conicet sobre la determinación del agente causal coincidieron que el agente causal de esta enfermedad es el hongo Ceratobasidium niltonsouzanum (De Melo et all, 2018 y N. B. Lima et all 2019). Este patógeno también es responsable de enfermedades en otros cultivos tales como el té, frutales como palta, mango, y también para algunas especies forestales. Se destacó que actualmente para el cultivo de yerba mate en Argentina, no existen productos sanitarios, ni biocontroladores registrados y autorizados para el control de la enfermedad. Por esta razón se recomendó su detección y erradicación en ramas afectadas entre otras acciones.