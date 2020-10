Analizan sumar más medidas de asistencia para Iguazú - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

El comité de crisis SOS Iguazú se reunió ayer con los ministros de Turismo y de Hacienda, José María Arrúa y Adolfo Safrán respectivamente; y el director de la Agencia Tributaria de Misiones, Rodrigo Vivar, con el objetivo de analizar nuevas medidas de asistencia a empresarios de la ciudad, dada la merma en los ingresos, ya que el municipio depende exclusivamente del turismo nacional e internacional.El encuentro se realizó en la sede de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú (Aghai) para resolver algunos de los puntos de las medidas que anunció el gobierno provincial el pasado 28 de septiembre, como la condonación de los intereses de deudas en el servicio de energía eléctrica para las firmas del sector turístico que tengan las facturas vencidas entre el 28 de febrero y 30 de septiembre, en el marco de las consecuencias que generó la pandemia por el Covid-19, que afectó de lleno a la actividad. Asimismo, se había anunciado una reducción en la alícuota de impuestos sobre los ingresos brutos, del 5% al 2% por el término de dos años para las empresas de Puerto Iguazú, entre otra batería de medidas.En este sentido, una de las propuestas es la preventa de paquetes turísticos por parte del gobierno, que serviría para asistir al sector. “Iguazú está pasando por una situación que no se repite en otro lugar de la provincia. La propuesta que nos han elevado es un programa de preventa, que es una herramienta que sería interesante para aplicar, y nos sugirieron que se incluya en el paquete a todos los servicios, desde hotelería, gastronomía, el servicio de los guías entre otros”, indicaron, al tiempo que se dialogó sobre la aplicación del programa Ahora Turismo y de la batería de medidas que fueron presentadas la semana pasada.Al respecto, Arrúa destacó en reforzar la asistencia al sector, al indicar que muchas de las ayudas que otorgó el gobierno nacional no llegó a todos los damnificados. “Esta crisis del sector es una cuestión que no estaba prevista y debemos trabajar para que esto se sostenga hasta la llegada de los vuelos o del transporte terrestre. Buscamos e insistimos al gobierno nacional para que Iguazú reciba un tratamiento especial; y desde el gobierno provincial tenemos en cuenta esta situación atípica que involucra a Iguazú”, señaló el funcionario.En esta línea agregó que “debemos trabajar en el desarrollo de una oferta competitiva y atractiva para el misionero, porque tenemos destinos de otras partes de la provincia que tienen reserva hasta diciembre, y la situación no se repite con Iguazú”.Por su parte, otro de los puntos planteados en la reunión de ayer con el comité de crisis es que los beneficios sean alcanzados para toda la comunidad, ante la fuerte disminución en los ingresos que generó la crisis derivada por la pandemia.Allí, el empresariado indicó que la falta de actividad repercutió no sólo en los ingresos de las firmas, sino en el salario de los trabajadores que provocó dificultades a la hora de afrontar el pago de las cuotas mensuales de los servicios y el Iprodha. Por ello, solicitaron la aplicación de un criterio integral y social para la comuna.En este sentido, el ministro de Hacienda indicó que “una familia que hoy no tiene ingresos no puede pagar la luz, la cuota del Iprodha, y llegar a fin de mes. Siempre la cuestión social está por encima de todas las cosas como la cuestión sanitaria y económica. En este sentido, se podría elaborar un proyecto integral para revisar esa dificultad”. Luego agregó: “Lo que tenemos que pensar es que en Iguazú el costo de vida es más caro. Bajo este criterio, tenemos que trabajar para ver cómo ayudar a las familias de la ciudad, siempre mirando que no hayan recibido ningún tipo de beneficio del gobierno nacional”.