Analizan pasaporte sanitario para reanudar vuelos de cabotaje

Jueves 2 de julio de 2020 | 15:00hs.

Misiones se convirtió en la primera provincia en exigir un pasaporte sanitario a las personas que buscan retornar a su tierra desde cualquier punto del país o el exterior. El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que además de tramitar el salvoconducto, los misioneros que emprendan el regreso deberán presentar un estudio de laboratorio reciente que demuestre que están libres de coronavirus.





Además la misma medida se analiza desde las líneas aéreas para el retorno a la actividad que ya lo han implementado algunos países. Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó, "se está hablando de que todos los países van a requerir de algún tipo de pasaporte sanitario o algún tipo de certificado de status sanitario que garantice que el pasajero o la persona que está viajando no está afectado en el momento por el virus o que si ya lo tuvo tiene la inmunidad necesaria para trasladarse tranquilamente".





"El tema es que no hay realmente a ciencia cierta al día de hoy absolutamente algo definido, no hay modelo determinado de pasaporte sanitario, sabemos que hay algunos países con una especie de control como en el caso de Chile, que en Sudamérica fue uno de los primeros países en implementario, que en sus vuelos domésticos e internacionales ha establecido un pasaporte sanitario que se obtiene a través de una gestión por la web. Haciendo esto la gente recibe un código QR y una copia de la declaración jurada que firmó oportunamente que lo recibe en su correo electrónico que después lo tiene que presentar en el aeropuerto o los lugares donde transite", destacó.





Además aclaró que no está claro el procedimiento del laboratorio donde se tienen que realizar el pasajero el test para obtener esto, es una información que se conoce por lo que se lee en las páginas web, "nosotros seguramente vamos a poner una serie de controles que van a ser seguramente estrictos, van a ser las líneas aéreas pero vamos a tener que esperar que comiencen a funcionar y ver qué tipos de protocolos presenten cada una o si hay alguno en general que se tiene que ajustar. Seguramente la OMS establecerá un protocolo uniforme para todo lo que sería vuelos internacionales, hay mucha letra sobre este tema que está dando vueltas pero no hay un esquema definitivo o determinado para aplicar a esto que se llama el pasaporte sanitario".





"Si va a ver otro tipo de exigencia por el momento no se sabe, es lo que se publicó en las líneas áreas, así que no hay nada nuevo, no hay cuestiones diferentes que se sepan o pensar al día de hoy. Creo que tiene que ver con la situación que está atravesando AMBA, si bien se habló de vuelos transversales que no toquen Buenos Aires, personalmente se me ocurre que es con una cuestión operativa que tienen los diferentes aeropuertos, para que hayan vuelos entre las capitales del interior salvo tres o cuatro ciudades no todos están equipados para que operen sistemáticamente las naves por lo que se hace complicado, van a tener que diferir las cuestiones hasta que la situación se normalice", finalizó.