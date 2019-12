Analizan otro pedido de excarcelación para los policías

Jueves 19 de diciembre de 2019

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Al cumplirse dos semanas del homicidio de Luciano Villalba (18) en medio de un procedimiento policial en Apóstoles, la investigación del caso continúa avanzando y hoy podría ser un día con importantes novedades.Es que de acuerdo a lo que pudo averiguar El Territorio, tras la primera negativa de parte de la Justicia a fines de la semana pasada, la defensa de los cuatro policías involucrados en el hecho volvió a solicitar la liberación de todos ellos mediante un pedido de excarcelación extraordinaria.En este contexto, el pedido ya fue girado a vista de la fiscalía y una vez conocida la opinión de esta parte será nuevamente el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro, quien deba analizar las cuestiones planteadas para tomar decisión, la cual podría conocerse hoy, según estimaron las fuentes consultadas.Tal como publicó en exclusiva este matutino, el primer pedido de excarcelación había sido presentado luego de las audiencias de declaración indagatoria desarrolladas el martes de la semana pasada y en la cual los cuatro uniformados optaron por guardar silencio.En paralelo y mientras estas cuestiones se encuentran bajo análisis, los pesquisas continúan aguardando el resultado de las diversas pericias encomendadas a realizar para seguir sumando elementos al expediente.En esta línea, se supo que en las próximas horas podrían haber novedades respecto al resultado de los estudios de parafina practicados a los uniformados implicados, en tanto que en el Parque de la Salud de Posadas se están realizando exhaustivas labores científicas tendientes a encontrar material génetico en alguna de las evidencias recolectadas en la escena del hecho.En este punto cabe recordar que Villalba falleció como consecuencia de un balazo que ingresó por su hombro derecho y le afectó el corazón para luego salir por la axila contraria, por lo cual el proyectil no quedó alojado en el cuerpo y eso en cierto punto dificulta determinar de qué arma salió el disparo mortal.Justamente, para esclarecer este punto es importante el estudio que se realiza en el Parque de la Salud, ya que de encontrarse material genético que sea compatible con el de la víctima en alguna de las evidencias incautadas se podría determinar el origen del disparo y encaminar la pesquisa.Sin embargo, esa no es la única pericia que está en marcha ya que en el caso también están trabajando los especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), quienes fueron especialmente convocados por el magistrado Faría a fin de aportar “transparencia y objetividad” a la investigación.Cabe mencionar que previo a todo esto en los pasillos del juzgado ya desfilaron una serie de testigos que fueron declarar sobre lo que vieron esa madrugada del 5 de diciembre en el barrio La Cantera y hasta el momento la mayoría de los testimonios señalan al oficial subayudante de la Comisaría Primera como el autor del disparo mortal.Mientras todo esto ocurre puertas adentro, en las calles de Apóstoles los vecinos de la ciudad ayer realizaron la segunda movilización solicitando mayores acciones en contra de los hechos de inseguridad y pidiendo la liberación de los uniformados involucrados.“Esta marcha no es en contra ni a favor de nadie, pero si queremos una Justicia que se fije bien y que apunte qué es lo que quiere. Porque no podemos convivir con un delincuente suelto y con los policías presos, eso es lo que entendemos nosotros. No es que le estamos diciendo al juez que actuó mal. Sabemos que actuó bajo una ley que le corresponde, pero no podemos seguir mirando para otro lado”, señaló al respecto Miguel Ángel Leiva, un vecino de Apóstoles y víctima de la inseguridad que la semana dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.En la víspera, además se conoció que dos hermanos de Villalba fueron detenidos en Posadas a bordo de una motocicleta que había sido sustraída en 2014, lo cual se transformó en un condimento más para la movilización de los vecinos en Apóstoles.El casoEl procedimiento policial que culminó con la muerte de Villalba se inició tras una denuncia por el intento de hurto de una motocicleta, aunque la familia de la víctima niega esta versión.Después de ello, los uniformados fueron hasta el barrio La Canatera y detuvieron a un hermano Villalba que registra antecedentes de todo tipo y la víctima intentó impedir el procedimiento a piedrazos. Ante ello los uniformados realizaron disparos “intimidatorios”, aunque uno de ellos terminó atravesando el cuerpo de Villalba y ocasionándole la muerte.