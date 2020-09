Analizan once dispositivos del menor acusado de abastecer red de pedofilia - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Por Carlos Cardozo y Cristian Valdéz fojacero@elterritorio.com.ar

Un total de ocho teléfonos celulares, dos tablets y una notebook están siendo peritados en búsqueda de evidencia que permita reforzar las sospechas que pesan sobre el adolescente de 15 años que desde su casa en el barrio A3-2 de Posadas habría suministrado material pornográfico con menores de edad a una red de pedofilia.Es tarea de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial y de los expertos de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía de Misiones hurgar en los dispositivos que fueron incautados en el allanamiento que hicieron el pasado lunes en la propiedad en la que el acusado vivía junto a su padre.Sobre el menor se supo que a instancias de una decisión del Juzgado Correccional y de Menores Uno, a las pocas horas de su demora preventiva regresó al hogar donde tendrá que permanecer al cuidado de su progenitora teniendo por el momento restringido el uso de dispositivos electrónicos en función de que sigue ligado a la pesquisa.Lo que se detecte en los aparatos, relacionado al delito investigado, será clave para confirmar o descartar su participación, informaron las fuentes consultadas.Por otro lado, también se establecerá una entrevista en Cámara Gesell, análisis y contención para el adolescente y de su madre. Los investigadores no pueden descartar que el joven haya repetido situaciones a las que asistió o fue víctima, como habitualmente ocurre en este tipo de delitos.También se está conteniendo a familiares de la víctima. La razón es por demás preocupante y tiene que ver con un video en el que se registran violaciones a una menor, el cual el joven envió manifestado que le “gustaría hacer lo mismo con…” en referencia a un familiar que tiene entre 4 o 5 años.Ese fue uno de los tantos materiales aberrantes que se compartían desde el IP que llevó a los investigadores al barrio posadeño. La madre de la pequeña fue advertida de la situación el sábado, antes de los allanamientos del lunes, para que no tengan acercamiento de ninguna manera con el joven implicado.Otras de las alertas que evidenciaban la reproducción y distribución de contenido ilegal y que al parecer no fueron tomadas seriamente por sus tutores fue el bloqueo de sus redes sociales. Según detallaron desde Cibercrimen, su cuenta de Facebook fue dada de baja en varias oportunidades, al igual que WhatsApp - que pertenece a la misma empresa -.“Ese fue el mecanismo de la red social. Detectó el envío de ese material y lo bloqueó”, detalló Sandra Ozuna, de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones. a El Territorio.Tal como informó este matutino, el foco de los investigadores se posó en el populoso barrio posadeño a partir de un reporte emitido en los últimos días por la National Center For Missing & Exploited Children, organización abocada a combatir la explotación sexual infantil en todo el mundo.Se estableció mediante rastreos informáticos que desde una computadora cuyo IP impactó en la capital provincial se realizaba la distribución de una gran cantidad de imágenes explícitas de abuso sexual en perjuicio de niños y niñas menores de edad.Es decir, fotografías y videos de menores eran viralizados a distintos puntos del continente y del mundo con epicentro de los envíos en Posadas. De acuerdo a las precisiones emitidas en el informe, la red social utilizada para el tránsito del material era el sistema de mensajería instantánea de Facebook.La gravedad del delito motivó el traspaso inmediato del material investigativo por parte de las autoridades internacionales a la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de Buenos Aires, Daniela Dupuy, quien solicitó apoyo a su par Correccional y de Menores de Posadas, María Laura Álvarez, quien ordenó las acciones en territorio misionero.