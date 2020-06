Analizan la vuelta del transporte interurbano que conecta Esperanza, Libertad y Wanda

Viernes 12 de junio de 2020 | 11:40hs.

Vecinos de las localidades de Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda reclaman que es de suma importancia que se habilite el transporte público interurbano por la conexión que existen entre las tres tanto socioeconómica, educativa, cultural como comercial.





Sobre la situación puntual de la localidad de Wanda, Felipe Jeleñ, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radiaoctiva, quien comentó, "nosotros estamos siguiendo los protocolos y lineamientos de la Provincia y Nación y se fueron liberando accesos para el ingreso a la localidad y todas las fuerzas de seguridad están abocadas a que la gente siga los protocolos porque está un poco impaciente para volver a trabajar".





"En principio ya se abrieron bares, siempre respetando los protocolos, como también actividades de recreación, se tiene cuidado con ancianos y menores como también se hace asistencia de alimentos en las casas más vulnerables. Por suerte no tenemos circulación viral pero se es más cauto cuando se trae gente de otros lados, tuvimos a 17 personas en cuarentena a ver si no desarrollaban fiebre, es un trabajo diferente que nos sacó de nuestro ritmo de trabajo", puntualizó





Jeleñ detalló que en la municipalidad se van incorporando actividades para ir volviendo a la normalidad. En relación con Esperanza y Libertad, tenemos un flujo de gente importante por cuestiones familiares y laborales pero no hay mayores dificultades, si bien los controles persisten es más para el cuidado para aquellos que vienen de otros lados pero no en la interacción entre los pueblos y ya nos reunimos con otros intendentes para definir pautas"





"Siempre se mantiene la autonomía municipal pero hay grandes puntos de encuentros por las actividades laborales como la agricultura y las coincidencias están. Las actividades volvieron solamente falta la hotelería y turística pero los comercios están habilitados para trabajar hasta las 20 pero siempre cumpliendo los protocoles, en eso somos inflexibles", aclaró





Transporte

El jefe municipal remarcó que el funcionamiento del servicio interurbano depende la subsecretaría de la Provinicia, "no queremos apurar las cosas porque fuimos bendecidos al tener un gobernador con médicos que entienden de la situación. Comprendemos que por cuestión de vínculos con los demás pueblos amerita la habilitación del transporte interurbano pero no queremos forzar una situación porque gracias a Dios no tuvimos casos en esta zona pero se va paso a paso".





"El transporte urbano ya está casi en un cien por cien con mayor frecuencia porque también queremos evitar la aglomeración de gente en las unidades. queremos inculcar que cada uno es responsable de sus cuidados y de sus jubilados", enfatizó