Analizan la posibilidad de cerrar la frontera terrestre en Misiones

Sábado 14 de marzo de 2020 | 15:30hs.

"Hoy el Malbrán demora doce horas desde que llega la muestra hasta que emite un diagnóstico, con las muestras que vienen de las provincias eso se puede demorar un poco más porque en origen tienen que descartar influenza y después trasladar la muestra hasta acá", indicó.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, informó este mediodía que en las próximas horas se emitirá una resolución para restringir el ingreso de extranjeros por algunas fronteras terrestres, como medida extra contra la proliferación del coronavirus Covid-19 en el país.En un breve contacto con la prensa, el funcionario dijo: "Lo que vamos a anunciar hoy tiene que ver con mayores controles en el ingreso de extranjeros en puntos como Mendoza o la ciudad misionera de Iguazú, donde hay alta circulación de turistas provenientes de zonas con circulación de Covid-19. Es una medida fuerte e importantísima para bloquear todas las posibilidades de circulación del virus"."Primero se organizó lo del aeropuerto de Ezeiza que era el principal lugar de ingreso directo de las zonas de riesgo. Ahora estamos sumando esto a las fronteras terrestres de países limítrofes a donde pueden haber llegado extranjeros de las zonas de riesgo", consignó La Nación.González García también remarcó que "todavía estamos en la fase de contención, esto no quiere decir que el virus esté contenido, sino que hasta ahora solo enfrentamos casos que vinieron de otros países o que tuvieron contactos estrechos con estos"."Todas las medidas tienen que ser graduales y acordes a la realidad de cada territorio; tenemos que actuar a la velocidad a la que avanza el virus y por eso establecimos que si una escuela tiene un caso sospechoso debe cerrar el aula y si tiene un caso confirmado debe cerrar la escuela; además cada jurisdicción puede disponer las medidas que considere oportunas", enfatizó.Y afirmó: "Este tema es la máxima prioridad del Gobierno, se han asignado recursos y estamos trabajando en conjunto con todas las provincias, no solo en esta fase de contención, sino ya trabajando en la próxima que esperamos que no llegue pero para la que ya estamos preparando todo lo necesario".El ministro dijo: "La idea es agilizar el trabajo de este laboratorio (el Malbrán) y descentralizar en al menos 35 laboratorios, pero eso no es tan sencillo porque hay que capacitar a esos equipos".