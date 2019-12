Analizan derogar varios de los protocolos de seguridad

Martes 17 de diciembre de 2019

La ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, confirmó en una entrevista que dio al diario Página 12 que desde la cartera están revisando los protocolos que impulsó su predecesora, Patricia Bullrich, para modificarlos o directamente derogarlos.En la entrevista publicada en al edición de ayer la funcionaria adelantó además que pretende que los agentes fuera de servicio estén desarmados y adelantó que planteará el debate sobre la regulación de drogas blandas.“Lo que estamos haciendo es terminar de revisar los protocolos y reglamentaciones que dejó la gestión que se fue, para derogar aquellos que son claramente violatorios de los derechos constitucionales y de las garantías de los ciudadanos”, expresa la Ministra.“El protocolo de uso de armas de fuego es uno de los que seguramente se derogará porque es de una discrecionalidad y de un abuso que es intolerable”, adelantó en la charla con el medio porteño.El protocolo de uso de armas fue uno de los más discutidos desde su implementación, y fue de los más defendidos por la entonces ministra Patricia Bullrich.Otro de los ítems que van a revisar es el sistema por el cual las fuerzas están habilitadas a solicitar documentos en las estaciones de trenes. Este también fue uno de los programas que más defendió Bullrich, que hasta sugirió a su predecesora que lo sostenga por los buenos resultados que asegura dieron. Pero esto no sería así.“El programa Ofensores de Trenes, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI de los pasajeros en las estaciones, también se derogará, porque además tenemos el feedback de las fuerzas que lo estaban usando y genera mucho conflicto innecesario con la gente. También estamos revisando el derribo de aviones”, explicó Fréderic.También van a descartar protocolos que no se utilizaron. “El protocolo para manifestaciones no se aplicó, no sirve, pero está vigente y lo estamos revisando también. No queremos sobreactuar. Queremos hacer las cosas con responsabilidad. Y tenemos que ver si lo sacamos, cuál queda”, indicó.Las pistolas TaserLa compra de pistolas Taser por parte de la gestión anterior también había sido duramente criticada por todo el espectro político de quienes ahora son oficialismo. Pero la compra ya fue hecha y las armas estarán en el país en las próximas semanas.Por lo tanto, se analiza en el cartera de seguridad como será su uso. Al respecto Fréderic indicó que “lo que tenemos pensado es llevarlas a las fuerzas especiales, no para que se haga uso frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales sino de fuerzas especiales como Geof o Alacranes. Pero lo que hay que derogar es el protocolo que existe, y generar uno que sea específico para su uso en ocasiones como secuestros o aquellos que atienden a las fuerzas especiales”.La Ministra mostró preocupación por los delitos menores, que además lo sufren los sectores socialmente más vulnerables.Al respecto indicó que "no podemos desconocer los problemas de delito que hay y la inseguridad que padecen sobre todo los sectores socialmente más vulnerables, que son los que están más asediados por el delito común, el arrebato del celular o el robo a mano armada”.Sobre que harán en ese sentido explicó que "en el corto plazo no hay que dejar de utilizar la herramienta de los controles o el patrullaje como procedimiento, pero lo que sí hay que hacer es instruir a la fuerza de seguridad para que no haya hostigamiento, asedio, maltrato o abuso. Eso es clave”. La Ministra propiciará que los efectivos de seguridad deban andar sin armas al momento de estar en condición de civil. “La portación de armas fuera del horario de servicio también hay que derogarla. Ahí lo que hay que hacer es modificar los estatutos, no es lo mismo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA”.Otro de los temas que están en análisis, según la Ministra, es la sindicalización de las fuerzas de seguridad. “La sindicalización de la Policía es una utopía a la que habría que llegar. Uruguay tiene su policía sindicalizada, es el único país de América Latina. Todos los países europeos tienen su policía sindicalizada. En ningún caso tienen derecho a la huelga, es decir, la sindicalización sería sin derecho a huelga".Por último, se refirió a la posibilidad de discutir la regulación del consumo de drogas. “Hay que poner en agenda la posibilidad, por lo menos el estudio de factibilidad, no de la despenalización sino de la regulación de las drogas blandas. Tenemos el ejemplo de Uruguay, de Canadá, de varios estados norteamericanos. Hay que analizar la factibilidad de hacerlo en Argentina y eso para mí es un debate que creo que hay que dar”.