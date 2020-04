Analizan criterios para evaluar contenidos tras la pandemia

Lunes 13 de abril de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

La pandemia obligó a modificar hábitos e instaló nuevos desafíos en todas las áreas, en el ámbito de la salud principalmente. La educación también representa un aspecto de la vida que debió repensarse y replantarse.

En Misiones, la escuelas están cerradas desde el 12 de marzo tras la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y coronavirus. Sin embargo, las clases continúan y, aferrados a ese concepto, desde el Ministerio de Educación de la provincia no evalúan modificar el calendario escolar, sino establecer nuevos criterios para evaluar la acreditación de contenidos adquiridos. “No podemos pensar que como sistema educativo vamos a transferir las cinco horas de clase presencial al hogar. Nuestra posición es: se está desarrollando el sistema educativo, los aprendizajes se están transitando de manera diferente, pero eso no implica una presión adicional y una angustia adicional a la familia. No queremos ser un elemento de presión, por eso somos muy cuidadosos en la planificación y la exigencia”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Miguel Sedoff, titular de la cartera educativa.

“Estamos desarrollando un marco de evaluación y acreditación de los contenidos para la cuarentena. La idea nuestra, de ser posible, es continuar con el ciclo lectivo como está, no eliminar el receso escolar de julio y ni extender el ciclo lectivo 2020, porque consideramos que estamos desarrollando los contenidos en un aula o manera diferente, por eso tenemos un trabajo muy de hormiga, relacionándonos con cada institución educativa, con cada escuela, con cada secretaría escolar”, señaló.

Hoy comenzará el reparto de los 210.000 cuadernillos que llegaron de Nación con materiales didácticos para la emergencia. “Vamos a conseguir algunos más también y esto es un conjunto de medidas que tienen que ver no sólo con plataformas sino con un acompañamiento de la no presencialidad, no hablamos solamente de virtualidad, porque eso ¿qué quiere decir? Que el que no tiene internet está fuera, hablamos más de la ‘no presencialidad’, eso significa que las herramientas que nosotros usamos para acompañar a los estudiantes y sus familias, es la plataforma, pero también hay otras: los grupos de WhatsApp, Facebook, y también el reparto físico de material que hacen muchísimos docentes”.

“Hay que rescatar a los docentes que se han comprometido, que están acompañando, que trabajan, que participan y trabajan con nosotros en los foros porque abrimos un foro de discusiones y consultas, ellos nos pasan sus experiencias, sus sugerencias, hay un feedback interesante que hace que el sistema educativo siga funcionando”, sostuvo el ministro.



Los logros

No todos los alumnos cuentan con computadoras como tampoco todas las familias disponen de conectividad. El acceso a la tecnología es una cuenta pendiente, un desafío. No obstante, la realidad pone en escena determinadas fortalezas que supo construir el sistema.

En ese sentido, Sedoff manifestó: “Tomamos en cuenta las características de esta situación excepcional en nuestra provincia y por ello presentamos Plataforma Guacurarí + como base de nuestra estrategia, una plataforma educativa en la que venimos trabajando desde hace cinco años y con la que pudimos generar una respuesta rápida y consistente al sistema educativo de la provincia. Desde esa fecha hasta hoy tuvimos 1.700.000 visitas a la página y más de 10.000 descargas de la app en el Google PlayStore, lo que nos permite afirmar que es una alternativa que se utiliza y nos permite sostener la continuidad educativa”.

Asimismo, agregó que “todos los docentes que tienen conectividad la utilizan y hay muchos que sus alumnos no tienen, entonces los docentes bajan el material de la plataforma y de alguna manera se los hacen llegar. También se proyecta en instituciones privadas, no sólo en las públicas, y hay privadas que tienen su propia plataforma”.

“En el tiempo este que empezamos, desde que lo lanzamos, prácticamente triplicamos los contenidos que teníamos, y son todos contenidos que fueron desarrollados por docentes de la provincia, tenemos un equipo son 120 docentes que desarrollan contenidos para todos los niveles y no es algo sencillo; cada contenido debe ser pertinente al nivel, tiene que tener un desarrollo y una secuencia didáctica adaptable para un recurso audiovisual y digamos virtual, que no es lo mismo que un espacio físico, es producido, es verificado y con los productores, o sea los curadores de contenidos, son los que seleccionan. Tenemos los productores de contenido, después los verificadores y después los cargadores, o sea hay cuatro etapas”, manifestó.