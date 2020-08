Ana Rosenfeld explicó por qué Wanda está tan enojada con Maxi - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Luego de que Maxi López se mostrara disfrutando de unas increíbles vacaciones con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld volvieron a reclamarle públicamente que cumpla con la cuota alimentaria de los niños.Rosenfeld realizó un allanamiento en el hogar que Maxi compartía en Buenos Aires con Wanda para conocer el estado de ocupación del departamento ya que, según la abogada, se podría saldar la cuota alimentaria mensual con la renta del inmueble.En un móvil con Los Ángeles de la Mañana desde el allanamiento, Rosenfeld contó por qué Wanda está muy molesta con su ex: “Recién hablé con Wanda, que está de vacaciones en Lago di Como. Yo creo que lo que más la indigna a Wanda, más allá obviamente de la ausencia constante del padre para afrontar la cuota alimentaria, son sus posteos de las últimas semanas, donde él se muestra alquilando lujosas casas, estando en lujosos hoteles y demás”.“O sea que plata tiene, no estamos hablando de una persona que no tiene capacidad económica para seguir viviendo”, agregó molesta.