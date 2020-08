Ampliaron rango de actividades culturales

Sábado 15 de agosto de 2020

Poco a poco algunas actividades vuelven a retomarse. A pesar de que los espectáculos artísticos suelen convocar masivamente, ya se vio en el mundo que pueden volver, aunque sea de manera cautelosa y con el hoy necesario distanciamiento. Así, en Misiones como las actividades culturales ya habían retomado su trabajo de ensayos, por ejemplo, ahora se confirmó que podrá haber shows en los bares y restaurantes. Asimismo también los niños reciben en la previa de su día la grata noticia de que pueden volver a sus talleres y clases artísticas extracurriculares.La Secretaría de Estado de Cultura explicó ayer en un comunicado, que “luego de gestiones entabladas con los Ministerios de Gobierno, Salud Pública, Trabajo y Empleo de la Provincia e Industria, el Estado provincial decidió extender el rango de edad para que los niños y niñas de menos de 16 años puedan concurrir a tomar clases y talleres en el ámbito privado, siempre bajo autorización expresa de sus padres y respetando un estricto protocolo sanitario y de distanciamiento social. A su vez, también se autoriza la presencia de un número artístico por noche en bares y restaurantes en días y horarios habilitados.En este caso, además de las normas sanitarias vigentes, destacaron que la cantidad de integrantes del grupo se contará como personas dentro del lugar y se restará a la capacidad total habilitada de dicho establecimiento.También remarcaron se deberá respetar un mínimo de cuatro metros entre los artistas y el público en general. Entre otros detalles y una extensa lista de requisitos para cumplir el protocolo, la norma aclara la imposibilidad de intercambio de instrumentos y micrófonos entre los integrantes de la banda.“Este Protocolo se adecua exclusivamente a la habilitación de Bares y Restaurant. no así para la realización de este tipo de actividades que se quieran llevar a cabo en lugares no habilitados por la autoridad de aplicación”, destacaron.Como suele recordarse entre las actividades rehabilitadas quedan excentas las personas comprendidas dentro del denominado ‘grupo de riesgo’.Por otro lado, en cuanto a las clases particulares se aclara que “se prohíbe el ingreso de personas ajenas a los talleres. En el caso de que sean familiares o responsables de los alumnos, en los cuales sean extremadamente necesarios por motivos informativos, y en forma individual, se los recibirá en la puerta de dicho establecimiento”. Del mismo modo, se estableció que “los horarios de apertura y clausura de los establecimientos que dicten capacitaciones (danza, teatro, música, entre otros), la atención bibliotecaria y los estudios de fotografía deberán ser comprendidos entre la 08 y las 20.La duración de las actividades, serán de un máximo de cincuenta minutos, teniendo en cuenta el tiempo destinado para la desinfección e higiene del lugar que será de diez minutos entre cada tumo y serán en grupo de alumnos no mayores a cinco.