Amor y mar para Tacho Riera

Lunes 20 de enero de 2020

Un gran presente es el que transita Nicolás Tacho Riera, quien luego de un tiempo de soltería se mostró en los primeros días del año con novia Giulia Gabetta en las playas de Punta del Este. El actor y la actriz están en pareja desde junio pasado y ella ya lo acompañó en varios eventos. Súper a gusto con su presente afectivo y profesional, el actor viajó a Uruguay con su pareja para disfrutar de unos días de romance y relax frente al mar.Hace un tiempo, Giulia Gabetta aprovechó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores cómo fue el día en el que se enamoró de su colega y pareja, Nicolás Riera, con quien lleva seis meses de relación.“Fue durante una noche misteriosamente oscura, las calles de la gran ciudad parecían haberse callado para que los cuerpos que la habitaban salieran a fulgurar sus colores, no cabía en el espacio-tiempo otra luminosidad que no sea la nuestra, que estábamos ahí respirando el verano, eyectando por los poros el sudor del estío... (Desde ese día hasta que se yo cuando)”, expresó la joven en una de las últimas fotos que subió.Aunque el actor presentó a su novia por primera vez en la función especial de Sex, viví tu experiencia, sus fanáticos se habían enterado antes de la feliz noticia a raíz de los posteos que hicieron en sus cuentas. “Como me gusta esta pareja, diosa y dioso, muy bombas, qué lindos, cuánta luz junta, sí a un nuevo amor, sí a tu corazón”, fueron algunos de los comentarios que recibieron cuando hicieron público su amor.A Nicolás, quien estuvo de novio con Silvina Escudero y Rocío Igarzábal, se lo ve súper enganchado, y disfrutando de cada momento en el que puede estar junto a ella.Desde que comenzaron a salir, Nicolás Riera y su novia no se separaron más. Conectaron tan bien que, tras meditarlo durante varias semanas, decidieron apostar a la convivencia. En noviembre, la novia del joven galán había admitió que se sentía tan entusiasmada como temerosa por esta nueva etapa comenzó en pareja. “Tenemos miedo y aún así la felicidad que vibra es incontenible”..