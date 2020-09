Ameri renunció y fue separado de la Cámara de Diputados - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Después de haber protagonizado el jueves un escándalo sexual en una sesión virtual de la Cámara alta y luego de que se efectivizara su renuncia, ayer el ahora ex diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se refirió a las repercusiones del episodio y criticó a los medios por hacer con él una “caza de brujas”.Durante la tarde del jueves, mientras estaba conectado desde su casa en una sesión, Ameri apareció en un acto íntimo con su actual pareja, una joven de 20 años llamada Celeste Burgos.Aunque luego explicó que no sabía que estaba conectado porque se había quedado sin Internet, ante la enorme cantidad de críticas de los otros legisladores, finalmente el ex diputado presentó su renuncia, la cual fue aceptada en horas de la madrugada.“Si me preguntas cómo estoy, estoy mal. Cometí un error. Me equivoqué. Asumí que me equivoqué. Quiero aprovechar para volver por enésima vez a pedirle disculpas a la sociedad. Cometí un error, soy humano. Creo que correspondía dejar mi banca, pero quiero dejar en claro que no cometí ningún delito”, se defendió.Por su parte, en comunicación con Radio 10, el presidente Alberto Fernández aseguró que en la Cámara de Diputados este jueves “pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”, al mismo tiempo que destacó la reacción del cuerpo al suspender inmediatamente al legislador Juan Emilio Ameri.Ahora su banca será ocupada por Alcira Figueroa, una antropóloga, feminista y especialista en desarrollo sustentable que fue candidata suplente a diputada por la provincia de Salta y por ese motivo llegará a la Cámara Baja en reemplazo de Juan Ameri luego de la escena sexual en plena sesión virtual.