Amenazan con cortar hoy el acceso al aeropuerto

Martes 28 de enero de 2020

El pasado viernes, los obreros despedidos de la empresa Silva-Ratti SA en el marco de los reclamos del pago de la liquidación a 40 empleados despedidos en diciembre, decidieron endurecer la medida de protesta y cortaron la circulación de vehículos en la ruta 101 a metros del cruce de acceso a Cataratas, impidiendo el ingreso de turistas al atractivo y al aeropuerto.Luego de varias horas de protesta de los empleados despedidos, el pasado 19 de diciembre mantuvieron una reunión con el Ministerio de Trabajo y representantes legales de la patronal en la que ésta se comprometió a pagar lo adeudado en las siguientes horas, pero la promesa no fue cumplida.El acuerdo fue anunciado por la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, quien ratificó la conciliación a través de la red social Twitter, con la firma de un acuerdo que no se cumplió por parte de la patronal.Es por ello que los trabajadores, luego de esperar 48 horas, denunciaron a la patronal ante la cartera laboral.El grupo de empleados despedidos se encuentra en estado de alerta y no descarta un nuevo corte en el acceso al aeropuerto. “Mañana (por hoy) vamos a seguir con la lucha, los trabajadores deben poder percibir su dinero para seguir su vida, hay familias que dependen de ese dinero para comer”, dijo Pedro López delegado de la Uocra.