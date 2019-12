Ameal puso primera: “Vamos a trabajar para ordenar el club”

Viernes 20 de diciembre de 2019

Sin Juan Román Riquelme, las nuevas autoridades de Boca asumieron formalmente sus funciones ayer por la tarde, en un acto que se realizó en la Bombonera.“Acá falta un factor importante”, dijo Jorge Amor Ameal, el flamante presidente, cuando se refirió al ídolo que resultó clave en las elecciones, que estuvo en la Bombonera pero no en el lugar donde se llevó a cabo el evento.En el acto de asunción todos los dirigentes recibieron sus diplomas, aunque todavía no se anunciaron los cargos.“Hoy (por ayer) volvimos y estamos todos juntos, que es lo mejor que nos puede haber pasado. Vamos por un club distinto”, dijo Ameal al tomar la posta que le pasó quien lo acompañó en la fórmula y que ahora asumió como vicepresidente del club, Mario Pergolini. Sobre él, el nuevo presidente comentó: “A Mario lo aprendí a querer, es un ser humano excepcional, él va a cambiar el fútbol argentino, entramos en una etapa de cambios, Mario va a hacer el gran cambio que necesitamos para el fútbol argentino”.Además chicaneó a Angelici, su antecesor, por aquella vieja promesa de campaña que lo llevó a ser presidente: “No vamos a prometer absolutamente nada. Nosotros no usamos pasaporte, usamos el carné de Boca y vamos a seguir usando el carnet de Boca que es lo más importante”.En su contacto con la prensa, Ameal eligió hablar de la pesada herencia que le dejó la dirigencia que comandaba Angelici. “Creíamos que nos íbamos a encontrar un club mucho mejor, pero Boca es muy grande y vamos a trabajar para ordenarlo”, arrancó.“No me acostumbro a ofrecer títulos porque cuando no se dan es una tristeza enorme. Primero -siguió- tenemos que ordenar la administración, porque no había información de los 600 mil euros que se llevó un hacker”. Y le achacó al periodismo que no comunicara el robo de más de medio millón de euros que debía pagarle PSG por Leandro Paredes a Boca.Por último, se refirió a Riquelme: “A Román lo veo excepcional y muy feliz. Hay gente que no lo quiere, pero no me sorprende nada. Yo lo tuve como capitán y me dijo ‘vamos a salir campeones’ y cumplió con esa palabra. Como jugador asumía responsabilidades y a veces es difícil ser simpático. Ahora, había una grieta que superar y Román fue el gran constructor de la antigrieta”.