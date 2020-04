Amañarse y emparejar

Sábado 11 de abril de 2020

Igualar las posibilidades. De eso se trata la labor de tantas y tantas personas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Que el que tiene más no tenga el éxito asegurado ni el que tiene menos se vea condenado al fracaso. Y en Misiones, aunque el acceso a internet y la disponibilidad de computadoras y de celulares (que son también las computadoras de quienes no pueden comprar una) hayan avanzado, sigue siendo importante la cantidad de niños y adolescentes que, sea por la economía o por su lugar de residencia, no pueden conectarse para hacer las tareas a distancia que impone esta cuarentena. Por ello, la radio, esa vieja amiga, recobra vigencia. Al menos en la colonia Siete Estrellas, tierra adentro de San Pedro. Allí, la emisora escolar acerca, une y enseña. Y, aunque sea un poquito, iguala (más información en página 17).