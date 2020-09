Amado Martinez: todo sobre los alacranes y trucos para ahuyentarlos del hogar - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 09:00hs.



1. Limpiar y colocar veneno.

Limpiar la zona donde se haya visto algún alacrán con dedicación, cepillando rincones y retirando la acumulación de objetos. Luego limpiar los rincones perimetrales de la casa, y más tarde repasar todo con veneno contra alacranes y escorpiones.



2. Eliminar su fuente de alimento.

Eliminar hormigas, cucarachas, grillos y otros pequeños insectos, que son el alimento preferido de los alacranes. Por otro lado, las arañas son sus enemigos naturales: no las elimines (dentro de lo que sea seguro para los habitantes del hogar), para que ayuden a mantenerlos alejados. También las gallinas y otras aves colaborarán en esta lucha por erradicarlos.



3. Usar productos de lavanda o colocar plantas.

Colocar plantas de lavanda en macetas o suelo, ya que su aroma repele a los alacranes y a otros insectos indeseados. Se puede complementar utilizando productos de limpieza con aceite esencial de lavanda. No sólo la casa olerá de maravillas, sino que ahuyentará a los alacranes.



4. Los gatos son aliados.

Las mascotas también ayudan a combatir a este tipo de insectos, especialmente los felinos. Los gatos tienen la capacidad de apresar alacranes y escorpiones, pero también pueden ser víctimas de su veneno. Por lo que es conveniente estar atentos a su comportamiento, ya que pueden señalar en que sectores de la casa hay escorpiones.



5. No dejar restos de alimento.

Para erradicar los alacranes del hogar, es fundamental no dejar restos de comida, ya que atraen a otros insectos que son su alimento. Lavar los platos antes de ir a dormir, y pasar la escoba por el piso para retirar las migas son maneras de prevenir su aparición. Asimismo es recomendable conservar todos los alimentos en contenedores cerrados o dentro de la heladera, para evitar la presencia de insectos que los atraiga.



Termina el invierno, aumentan las temperaturas y comienzan a aparecer los insectos y arácnidos en Misiones, entre ellos el temido alacrán.Seguramente alguna vez te preguntaste cómo evitar que haya alacranes en tu casa o que hacer si te llegas a encontrar con uno de ellos.Hablamos con el herpetólogo y gran conocedor de las especies silvestres de Misiones, Amado Martínez y esto fue lo que nos contó.¿Es lo mismo alacrán que escorpión?Si, sólo son diferente denominaciones¿En donde se lo suele encontrar a los alacranes?En primer lugar hay que aclarar que los alacranes son arácnidos no son insectos. Ellos se alimentan de insectos como cucarachas o grillos, entonces su hábitat son los lugares donde suelen encontrar su comida. En esta época (mediados de septiembre) empiezan a aparecer porque aumenta el movimiento de los insectos y podrían encontrarse en la cocina, en la bacha, en el lavadero o en el baño, se movilizan mucho por las cañerías, que es donde viven sus alimentos (las cucarachas). También hay que evitar la acumulación de escombros o madera.¿Cuales son las especies de alacranes que hay en Misiones?Hay cuatro especies, todas son venenosas pero dos de ellas se llaman tityus que son más peligrosas. su veneno es neurotóxico, es decir que cuando pica con la cola automáticamente empieza el dolor que es ser muy agudo.¿Existe algún tipo de repelente para alacranes?Generalmente cualquier tipo de insecticida tirándole sobre el animal le es fatal porque es muy sensible, pero hay que saber de que es un arácnido no es un insecto entonces no tiene que fumigarse con un insecticida sino con un antigarrapaticida. hay algunos productos que se usan para bañar el ganado contra las garrapatas y tienen una acción residual, lo ideal es fumigar con eso en depósitos, cañerías y otros lugares donde suelen aparecer.