Alvarenga: "No hay una baja importante en reservas, pero por el coronavirus alguna consecuencia habrá"

Martes 10 de marzo de 2020 | 10:00hs.

La rápida propagación del coronavirus ha sumido al sector de viajes y turismo, que representa más del 10% del crecimiento económico mundial, en una de sus peores crisis. El sector ha experimentado una drástica caída en el tráfico de pasajeros por el temor que tienen las personas de contagiarse al viajar.





"Hasta ahora no hay una baja importante en las reservas. La enfermedad no está consolidada en nuestro continente, pero está afectando al turismo a nivel mundial, así que alguna consecuencia habrá, esperemos que no afecte tanto al turismo en Misiones", sostuvo Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).





En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Alvarenga comentó que "en Misiones tenemos una gran lucha hace varios años que es el dengue, la provincia y consciencia del misionero está preparada, somos precavidos, tenemos que cuidarnos, en cambio el coronavirus es nuevo para todos, hemos pedido a través de Amhbra que nos manden un protocolo para ver todas las medidas preventivas a tomar".







Nuevos enfermos



El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó ayer cinco nuevos casos de coronavirus en cuatro provincias y ya son 17 los infectados en Argentina, de los cuales uno falleció. El brote se expandió por todo el país; hay un caso nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, uno en San Luis, dos en Chaco y uno en Río Negro. Todos los pacientes habían realizado recientes viajes a Europa.





La Argentina sufrió la primera víctima fatal por coronavirus la semana pasada, cuando Guillermo Abel Gómez, de 64 años, murió en el Hospital Argerich luego de haber vuelto de un viaje por Francia.