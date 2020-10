Alumnos que acreditaron los saberes básicos serán calificados con números - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Por último se recordó que hoy a las 12 se reunirá el Comité Científico -presidido por Vicegobernación- con el equipo de Salud, Educación, epidemiólogos e infectólogos para volver a evaluar la posibilidad del regreso a las aulas.





Actividades en dos colegios porteños Un grupo de alumnos del último año de dos escuelas técnicas públicas de la ciudad de Buenos Aires comenzó ayer el proceso de regreso a las actividades presenciales suspendidas desde marzo por la pandemia del coronavirus, mientras que el gobierno bonaerense definió que esa modalidad comenzará a aplicarse desde el 26 de octubre en 21 municipios.



En la ciudad de Buenos Aires comenzaron el regreso en grupos de nueve alumnos.



Los establecimientos que dieron el puntapié inicial fueron las escuelas técnicas 35 y 27.



“Empezamos con el último año de la escuela secundaria técnica y vamos a seguir con las primarias”, dijo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Del 5 al 9 de octubre se llevó adelante a nivel nacional la Semana Federal de Formación Docente bajo el lema Resguardar Continuidad Pedagógica 2020-2021, que trazó la ruta educativa a seguir de aquí en adelante.Bajo estos lineamientos, se determinó que aquellos alumnos que según consideraciones de directivos y docentes hayan adquirido los conocimientos básicos del año que cursan, tendrán calificación numérica y promocionarán el año. En tanto, aquellos que no lo hayan podido hacer por falta de conectividad u otros inconvenientes pedagógicos, tendrán una instancia adicional en marzo para recuperar esos aprendizajes.Cabe recordar que desde el inicio de las clases virtuales hasta ahora, los estudiantes no eran calificados con notas numéricas sino que se evaluaba su proceso educativo. Así se había decidido en conjunto en el Consejo Federal de Educación en mayo pasado.El Territorio dialogó al respecto con Cielo Linares, subsecretaria de Educación de la provincia, quien explicó: “Las escuelas van a volver sobre lo numérico para los chicos que pudieron cumplimentar con las tareas y lo que van a dejar es libreta abierta para los que no lograron completar con la tarea. Esto se va a aplicar para todos los niveles que tienen calificación, por lo que quedan exceptuados nivel inicial y primaria en el ciclo básico, que tiene ‘bueno’ o ‘muy bueno’ (primero, segundo y tercer grado)”.En este sentido, detalló: “Se va a avanzar en una cuestión de instancias complementarias, que se las está pensando para sostener a los chicos que no han podido tener una vinculación directa con la escuela. Los que alcanzaron los saberes básicos van a tener cerrado el ciclo lectivo, y los otros van con instancias complementarias en este tiempo y el año que viene. En función a eso cierran o no el año escolar que corresponde”.Linares aseguró que el tema que más debate suscitó en los cinco días de Semana Federal fue lo referido a lo curricular, tanto en cuanto a los criterios de selección de contenidos, como así a la evaluación.“Es la primera vez que los docentes van a trabajar sobre criterios de priorización curricular en el plano institucional, eso ha sido todo un tema de trabajo, ahí estuvo puesta mucha energía por parte de las escuelas”, dijo.Desde este punto de vista, aclaró que esto no significa que cada escuela o docente podrá elegir qué priorizar, sino que la línea viene por parte del Consejo Federal de Educación.Lo que cada establecimiento podrá seleccionar son los ejes de esa resolución a ser tenidos en cuenta en relación a qué sí es posible enseñar en este tiempo, qué es posible retomar el año que viene y qué cuestiones sí o sí tienen que pasar al año que viene.“La resolución 367 del Consejo Federal, que es en la que trabajaron, dice qué es lo que tiene que saber el alumno en cada materia, con algunos criterios de orientaciones. En la Semana Federal, los profesores elaboraron sus criterios de selección de contenidos en función a eso”, especificó la funcionaria.En base a estos conceptos, surge el concepto de articulación de ciclos, lo que posibilita al estudiante una segunda chance. “Se piensa en la continuidad pedagógica como articulación de ciclos, por eso no se unifican. Significa que lo que no aprendieron en primer año lo pueden aprender en segundo.Y si no lo aprendió en tercero, lo aprende en cuarto, es un desafío pensarlo así. El que acreditó los espacios, terminó primer año y pasa a segundo; el que no acreditó va a tener instancias complementarias en marzo y si hace falta abril y después continuará en el año que le corresponde”, aseveró.Por eso, acreditación y calificación ahora van de la mano y los ciclos son continuos. “Los directores nos han manifestado que ahora tienen cierta certeza de por donde sostener estas diez semanas que nos quedan de ciclo lectivo, eso nos da una ventaja en medio de tanta incertidumbre”, reflexionó Linares.En lo que respecta a aquellos alumnos que terminan el secundario, había comentado que se constituyeron acuerdos con las universidades para que establezcan los saberes básicos que deben tener para ingresar a la educación superior, instancia en la que la Universidad Nacional de Misiones (Unam) ya avanzó erigiendo cursillos de ingreso común a todas sus facultades.Por otro lado, estaba previsto que el Ministerio de Educación de Misiones firmara la resolución que habilitaría las pasantías o prácticas profesionalizantes (PP) de la modalidad técnica, que tenía su fecha de inicio ayer. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Educación Técnica manifestaron que aún no se firmó el instrumento legal.Entre los tres principales puntos que se tuvieron en cuenta en la Semana Federal -además de priorización de contenidos y evaluación- se destacó la cuestión sanitaria y sus protocolos, en los que cada escuela ya venía trabajando y ahora revisaron algunas cuestiones más.“Fue una semana de trabajo intenso por parte de todos los docentes. Ahora estamos sistematizando y organizando la información que estamos recibiendo. Fue altísimo el porcentaje de trabajo porque todas las escuelas han realizado sus reuniones sincrónicas y asincrónicas, producciones colaborativas y reuniones por Zoom”, comentó Linares.Asimismo, sostuvo que se registraron unas 150.000 visitas a la página semanafederal.edu.misiones.gob.ar, -de donde se descargaban los materiales de trabajo y se accedía a cada jornada- de las cuales el 20% permaneció más de cinco minutos.“Los docentes tienen un compromiso que se ha manifestado en la Semana Federal. Este tiempo en la educación lo tenemos que pensar con tres patas muy fuertes: la pedagógica, lo curricular y lo epidemiológico y sanitario”, indicó Linares.