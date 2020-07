Alumnos dentro del grupo de riesgo no volverán a clases presenciales

Miércoles 1 de julio de 2020

Si bien se presentó a nivel nacional el protocolo para el regreso a las aulas, cuyas pautas fueron el resultado del consenso entre todos los ministros del país, en Misiones hay diversas cuestiones que aún tienen que ser resueltas. Es así que la reunión virtual del Consejo Federal de Educación que estaba prevista para ayer para delinear más claramente ese regreso en todo el territorio nacional se pospuso para mañana.

No obstante, la vuelta a las aulas en la tierra colorada exceptuará a aquellos estudiantes que estén dentro de la población de riesgo, es decir, a quienes padezcan asma, diabetes, enfermedades oncológicas, entre otras. Así lo precisaron desde el Ministerio de Educación de la provincia, aunque los detalles y las conclusiones recién se tendrán mañana, cuando el Consejo vuelva a reunirse.

En ese sentido, el protocolo y las recomendaciones de Nación a los que accedió este medio establecen: “Profundizar el trabajo en la no presencialidad para los casos que no puedan, por razones sanitarias o no deseen por temor o decisión de las familias, bajo ningún concepto asistir a clases presenciales. Prever, en caso de ser necesario, un docente tutor o maestra/o comunitario para que trabaje con un agrupamiento de estudiantes que correspondan a estos casos”.

Lo que también se puso en consideración para el regreso a las escuelas es garantizar que los docentes, 27 mil en toda la provincia, reciban la vacuna antigripal -aunque no sean población de riesgo- y controlar que los alumnos tengan el calendario de vacunación completo, con el objetivo de evitar otras enfermedades prevenibles.

En este contexto, la idea que se posiciona con más fuerza es un regreso mixto, esto es, que combine la modalidad presencial y virtual. En tanto, también se tiene en cuenta cómo volverán los chicos después de tres meses de recibir clases a través de dispositivos tecnológicos. “Cuando hablamos de regreso a las aulas lo ideal es tener una mirada holística, tenemos que ver también cómo van a llegar los chicos a las clases, en qué horarios, a quiénes priorizamos, son muchas cuestiones”, había especificado, Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones en diálogo con El Territorio.

La matrícula de estudiantes que contenía la provincia cuando comenzó el ciclo lectivo el pasado 2 de marzo era de 425 mil chicos, quienes desde entonces se quedaron sin poder asistir a la escuela. Docentes e instituciones educativas buscaron distintas estrategias para poder llegar a ellos, desde la Plataforma Guacurarí, enviando las tareas por WhatsApp, clases por Zoom y hasta hay maestros que llevan la tarea a la casa de los alumnos que no tienen conectividad.

El protocolo para volver a clases en Misiones aún es un borrador, sostuvieron desde el Ministerio, aunque mucho de lo que se aplicará una vez que se vuelvan a abrir las escuelas serán los ya utilizados en la sociedad, tales como el distanciamiento social, el lavado e higienización de manos constante, el uso de tapabocas y la desinfección al ingresar a los establecimientos.



Pautas del protocolo de Nación

Los criterios establecidos en el documento son generales puesto que cada provincia e institución tendrá sus particularidades de acuerdo a la cantidad de alumnos o bien la situación sanitaria por la que esté atravesando.

Sin embargo, lo que debe estar garantizado será el reacondicionamiento de las instalaciones para que el distanciamiento social, que es prioritario, sea respetado. Asimismo, será obligatorio el uso del tapabocas casero, deberá haber protocolos de ingreso y egreso escalonados en los establecimientos, monitoreando el estado de salud de estudiantes, docentes, no docentes y directivos.

También se señala la implementación de jornadas escolares con turnos y horarios cortos para la atención de distintos grupos en la presencialidad, con espacios temporales intermedios para permitir la higiene y desinfección de las instalaciones, entre el egreso e ingreso de los distintos agrupamientos.

Si se detectara un caso sospechoso o positivo, se procedería a hisopar al estudiante o docente, a su aislamiento y al rastreo de sus contactos estrechos. Al día siguiente estarían suspendidas las clases en la escuela y se realizarían tareas de desinfección.

En lo que respecta a la higiene las escuelas tendrán la responsabilidad de garantizar el acceso a agua potable, jabón líquido, toallas de papel descartables y cestos de basura, así como la provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las instalaciones.





En cifras 425.000 Es la matrícula de estudiantes de todos los niveles que tenía la provincia cuando se inició el ciclo lectivo, el pasado 2 de marzo. 27.000 Es la cantidad de docentes a los que se le deberá garantizar la vacuna antigripal aunque no pertenezcan a la población de riesgo. “Aquellos establecimientos que no cumplan con estas pautas mínimas deberán postergar el regreso. Los protocolos son cumplibles. No son disparatados para la realidad argentina. Cada jurisdicción podrá hacer los ajustes pertinentes, pero estas son las pautas mínimas”, sostuvo Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación.