Alternativa ante falta de monedas

Lunes 10 de agosto de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

“No tengo monedas, ¿te puedo dar un caramelo o redondear?” Es una pregunta que los misioneros han escuchado más de una vez en los comercios para resolver la dificultad de devolver un cambio pequeño, de centavos o hasta los 5 y 10 pesos, como consecuencia del faltante de monedas que se acentuó aún más en los últimos años. Ante esta situación, en Posadas, una iniciativa comenzó a dar sus frutos.Juan Benassi (17) propuso una idea: dar semillas como vuelto. ‘Vuelto Eco’ se llama el emprendimiento que apunta a dar una respuesta ecológica a la escasez de monedas o billetes de menor valor. Consiste en entregar pequeños sobres rectangulares con un tipo de semillas de hortalizas como vuelto en los comercios, para que estos puedan ser sembrados en los patios de las casas. Perejil, rúcula, rabanito y lechuga son las opciones de semillas que se entregan en pequeños paquetes, y reemplaza el valor que desee al momento del cambio.El joven, quien es oriundo de Posadas, contó a El Territorio que la propuesta surgió a la semana siguiente de iniciarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, hacia mediados de marzo. Junto con sus dos hermanas, de 16 y 13 años, se dedica a la confección de los sobres y a colocar las semillas.“Mis padres son comerciantes y siempre comentaban que tenían problemas con el cambio. Entonces, cuando comenzó la cuarentena, me puse a investigar sobre el tema, del porqué del faltante y qué soluciones se pueden encarar. Vimos una noticia en Finlandia, que se dedicaban a dar vueltos ecológicos y nos pareció una idea más que interesante. En el país vimos que lo hacían en Mendoza. Después de todo eso, tomamos la iniciativa y comenzamos a diseñar un logo, a hacer los sobres y comprar semillas”, explicó.Luego, agregó: “Desde chico, mis padres me inculcaron mucho sobre el cuidado del medioambiente, que hay que cuidarlo y separar los residuos. También, en la escuela, donde todos los años se habla del tema. Investigué mucho sobre el problema ambiental y el faltante de monedas, que también me afectó tras las compras. Muchos comercios lo solucionan redondeando o entregando caramelos, entonces me pareció buscar una solución a eso y pensar una idea para contribuir al medioambiente y a la alimentación de las familias, de tener algo práctico, una pequeña huerta. El Vuelto Eco es todo eso y así nació”.En este sentido, precisó que trabaja con cuatro tipos de semillas para la siembra de perejil, lechuga, rúcula y rabanito, ya que resultan más fáciles de plantar y las que más rápido crecen.“Cuando la idea se prendió, ya con los sobres hechos, salimos a ofrecer por todos los comercios del centro y de algunos barrios de Posadas. A muchos comerciantes les interesó la propuesta, se coparon y la tomaron. Otros todavía no”, manifestó Juan. Añadió que difunde la propuesta a través de Instagram y que los comercios piden por mes un promedio de 1.000 sobres.Juan, que incursiona el último año de la secundaria, señaló que dedica varias horas al día a la confección, elaboración y sellado de los sobres, a la par de sus estudios que encara de manera virtual, en este contexto que suscitó la pandemia por el Covid-19. “Con mis hermanas, todos los martes y jueves nos levantamos y estamos unas cinco horas haciendo los sobres y preparando todo. Todo, con el estudio de por medio. También estamos trabajando con esto los fines de semana. Una vez que terminamos, salimos a ofrecer a los negocios”, subrayó.“Lo que hacemos, lo hacemos de corazón. No nos deja margen de ganancia, porque aún estamos en pocos locales. Empezamos hace cuatro meses y, en ese tiempo, tuvo mucha repercusión. Invertimos unos 4.000 pesos al principio y, hasta el momento, casi recuperamos la inversión. Pero el objetivo es dar una solución a una problemática, apelando a lo ecológico y ambiental”, dijo.Entre los objetivos más inmediatos, Juan afirmó que quiere incorporar a la cebollita de verdeo como otra opción más y que la iniciativa no sólo acapare al comercio posadeño, sino también a toda la provincia. “Esperamos que a la gente le guste, que todo esto pueda prosperar. Queremos entrar a más comercios y que el Estado provincial nos dé una mano con las semillas para que el emprendimiento, la idea, siga creciendo”, cerró.