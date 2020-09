Allanaron la quinta de Macri para determinar si violó la cuarentena - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenó ayer un procedimiento en la quinta Los Abrojos, en la que vive el ex presidente Mauricio Macri, para acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar con el objetivo de establecer si el ex mandatario violó la cuarentena tras su regreso de su viaje a Europa.La medida fue solicitada por el fiscal federal Jorge Sica, quien tiene delegada la investigación iniciada a partir de una denuncia contra Macri, según informaron a Télam fuentes judiciales.El fiscal había reclamado primero al municipio bonaerense de Malvinas Argentinas que lo proveyera de las copias digitalizadas de los registros de las cámaras de seguridad apostadas en la zona, pero recibió como respuesta de la Subsecretaría de Seguridad municipal que en ese lugar sólo hay cámaras de seguridad privada.El ex presidente Macri regresó de Europa el 3 de septiembre y debía permanecer en estricto aislamiento los 14 días posteriores a su llegada a la Argentina, como lo establece el protocolo obligatorio a toda persona proveniente del exterior para evitar la propagación de coronavirus.Sin embargo, a pocos días de su llegada al país, el ex presidente recibió el jueves 10 de septiembre en su quinta a intendentes bonaerenses del PRO, según reveló uno de ellos a través de un mensaje publicado en la red social Twitter.“Hoy junto a @ezequielgalli y @rattofranc estuvimos (al aire libre) con @mauriciomacri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, publicó el jueves pasado el intendente de Pinamar, Martín Yeza, en redes sociales.Del encuentro habrían participado también el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y su par de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.El 3 de septiembre Macri regresó de un viaje junto a su familia por Francia y Suiza, donde alternó vacaciones y actividades vinculadas a su rol de presidente ejecutivo de la Fundación Fifa.El viaje a Europa fue la segunda salida del líder del PRO al exterior en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus y a tan sólo dos semanas de su visita relámpago a Paraguay, donde mantuvo un almuerzo con el ex presidente Horacio Cartes y una reunión con el actual mandatario, Mario Abdo Benítez.Tanto desde el Viejo Continente como desde Paraguay, el ex mandatario había lanzado sus proclamas anticuarentena y fuertes críticas al gobierno nacional, algo que volvió a repetir el domingo pasado en una columna de opinión publicada en el diario La Nación.En esa nota, que no reunió la aprobación unánime de su propio espacio, Juntos por el Cambio, Macri acusó al presidente Alberto Fernández de intentar “gobernar sin límites” a través de las políticas sanitarias, de “desplegar un ataque sistemático y permanente” a la Constitución y festejó que los ciudadanos “atentos han ganado las calles”.Días antes, desde sus días de descanso en Francia, el ex jefe de Estado había alertado que el país vive en un virtual “estado de sitio” y opinó que “este modelo de cuarentena sin salida de Alberto Fernández no va más” y que “la economía va a explotar totalmente.”En la causa se investiga si Macri violó el artículo 205 del Código Penal. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, dice la norma.