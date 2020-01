Allanan la Seccional Segunda de Oberá tras la denuncia por coimas y abusos

Necesarias medidas de fondo

Un dato no menor indica que el policía implicado ya estuvo envuelto en un escándalo por el presunto cobro de coimas cuando se desempeñaba en Seguridad Vial de Oberá. La investigación se inició en octubre del 2015 por denuncias de otros uniformados, recordaron desde la Unidad Regional II. Posteriormente se instruyó un sumario administrativo interno y una causa penal en el Juzgado de Instrucción Dos. Entre las pruebas se destacaron una decena de actas de infracción que no fueron remitidas en tiempo y forma al Tribunal de Faltas de la Municipalidad, único órgano de juzgamiento de las multas de tránsito en esta jurisdicción. Tras los primeros indicios de cohecho, las autoridades de la fuerza ordenaron una investigación interna, aunque el único avance concreto fue el traslado de los implicados a otras dependencias. “Estas cosas pasan cuando no se toman medidas de fondo. Este sujeto tiene serios antecedentes, pero sólo lo trasladaron y siguió haciendo de las suyas. Fue a la Seccional Segunda y no sólo se quedaba con la comida o los cigarrillos de los presos, un reclamo habitual en las comisarías de Oberá, sino que había todo un sistema direccionado a lucrar con las internas. Además del agravante de los favores sexuales”, mencionó una fuente.