Allanamiento y causa judicial en Oberá por fake news

Domingo 5 de abril de 2020 | 05:30hs.

Integrantes de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones secuestraron computadoras y teléfonos celulares de la vivienda de una mujer de la localidad de Oberá, en el marco de una nueva investigación iniciada el jueves en la capital provincial por supuesta propagación de fake news o noticias falsas en redes sociales.Lo llamativo del operativo fue que, en medio de la intervención, los policías se toparon dentro del inmueble con el actual secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, aunque no fue incluido en la causa judicial abierta, al no haber tenido participación en el hecho investigado.Según pudo saber este matutino en base a altas fuentes de la pesquisa, el trabajo de los uniformados se concretó el viernes al mediodía en la localidad de la zona Centro a partir de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo por subrogancia. De acuerdo a los voceros, el jueves se recepcionó una denuncia por la supuesta difusión de noticias falsas en relación al Covid-19 y a partir del seguimiento y el ciberpatrullaje hecho por los miembros de dicha dirección policial se logró establecer que las publicaciones habrían sido realizadas desde la vivienda de una vecina de Oberá.Las averiguaciones llevaron a los pesquisas directamente hasta la casa de Alicia A., integrante de la Fundación Papa Francisco, quien se dedica al trabajo social en barrios populares.Por orden del juez Cardozo, se incautaron los distintos dispositivos informáticos de la vivienda, los cuales serán peritados a los fines de confirmar las sospechas sobre la viralización de noticias falsas.Más allá de esto, la implicada no fue demorada y aguarda la continuidad del proceso en libertad.En Misiones, las fake news en torno a la actual situación sanitaria tomaron fuerte protagonismo un día antes de la confirmación del primer caso de coronavirus en la provincia. Cadenas de WhatsApp en las cuales se escrachaba al paciente, se lo apuntaba por romper la cuarentena y hasta se lo daba por muerto, entre otras afirmaciones que resultaron ser falsas.El origen de estos contenidos todavía están bajo investigación, pero otros casos ya fueron esclarecidos y derivaron en novedosas causas penales, como el de una mujer de Gobernador Roca que en Facebook dio por hecho un caso positivo en esa localidad sin pensar los alcances que iba a tener el posteo. La publicación llegó a manos las autoridades. La Policía la rastreó y la Justicia le abrió una causa penal que se instruirá en el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor.Lo mismo sucedió a comienzos de la semana pasada con un ex Gran Hermano y candidato a concejal en las últimas elecciones, que fue notificado de una causa por infracción por intimidación pública, figura enmarcada por el artículo 211 del código penal de la Nación.El antecedente más cercano se dio el último jueves en Jardín América y tuvo como protagonista a Jenifer L., a quien se le incautó un celular con el que emitió noticias falsas a través de su red social Facebook.