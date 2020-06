Alivio para los comerciantes posadeños ante ventas por el Día del Padre

Sábado 20 de junio de 2020 | 15:00hs.

Los festejos del Día del Padre serán diferentes este año, dado que llega en el marco del cumplimiento del tercer mes de cuarentena. Desde su inicio una de las principales consignas que se difundió es el de mantener distancias con otras personas, evitando contactos físicos como abrazos y besos. De esta manera, hay quienes buscaron otras alternativas para demostrar ese cariño a través de regalos.En este contexto, según expresaron comerciantes de Posadas, las ventas mejoraron considerablemente en algunos rubros, a tal punto que en algunos de ellos resultó sorpresiva por la alta demanda.“La venta fue muy buena, nos dio una sorpresa, por suerte contábamos con mercadería”, expresó el experimentado comerciante Celio Clausen propietario de Rincón Musical ubicado la esquina de San Lorenzo y Córdoba.Asimismo, agregó que “los productos que más se vendieron fueron los artículos relacionados al Rock Nacional y a la música regional. Además de instrumentos musicales como guitarras, ukelele, o incluso artículos que costaban vender, como equipos de músicas para reproducir vinilos”.Por otra parte, las vinotecas también mejoraron sus ventas, según comentó Fabián Negrete propietario de la Vinoteca Mentecato Joy “las ventas por el