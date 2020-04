Alistan camas en polideportivos y clubes ante un posible pico de casos de Covid-19

Sábado 11 de abril de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Con información de corresponsalías Oberá, Iguazú y Montecarlo

La provincia de Misiones cuenta con 3.600 camas, entre el sector público y el privado, con la infraestructura sanitaria necesaria para atender a la demanda que se presente frente a una situación más grave del coronavirus en la tierra colorada.En ese marco de emergencia sanitaria, también se instalaron en varias localidades de la provincia camas de aislamiento que estarán destinadas a pacientes con cuadros más leves de la enfermedad y no requieran tratamiento intrahospitalario pero deban estar apartados para no contagiar.Son un total de 1.500 unidades que están repartidas por el momento en polideportivos, hogares, clubes y hospitales de Posadas, Oberá, Apóstoles, Puerto Esperanza, Montecarlo, Puerto Iguazú, El Soberbio, Eldorado, San Pedro y San Antonio.“Todas las semanas iremos agregando y acondicionando nuevos lugares, preparándonos para un escenario que puede llegar a ser peor”, señaló a El Territorio el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón.En la capital provincial los sitios donde se ubicaron estas camas, más de 300, son el polideportivo municipal Ernesto ‘Finito’ Gehrmann, el club Huracán, también se preparan el club Crucero del Norte y La Aventura.“Estamos trabajando en toda la logística porque no son solamente camas, también se necesitan personas que se encarguen de la limpieza, la seguridad, el alimento”, sostuvo.En lo referido al personal que atenderá a los posibles pacientes aislados, indicó que con el reclutamiento del personal médico, enfermeros, etcétera, se buscará cubrir esas áreas para que quienes estén trabajando en los hospitales no salgan de los nosocomios, no se recarguen y puedan descansar.Es así que personal de salud perteneciente a la Policía, Gendarmería, IPS y demás se harían cargo de atender estas instituciones y dependerán de un hospital central que los asista.“Por ejemplo, el Finito dependería del Hospital Madariaga, el Huracán del Favaloro y Crucero del Norte del de Fátima”, enumeró.Desde el inicio de la implementación de estas camas de aislamiento la solidaridad de los misioneros fue una constante.Por otra parte, también se habilitaron algunos aserraderos para la fabricación de las camas de madera que son más rápidas de construir.Son alrededor de 200 las camas preparadas en Montecarlo para afrontar posible afecciones por el Covid-19. Se trata de un trabajo en conjunto entre el municipio, Salud Pública y los dos sanatorios privados de la localidad. Además se acondicionó el edificio del ex hospital para albergar a posibles pacientes.Montecarlo hizo un relevamiento de la disponibilidad de los centros de salud y la capacidad del ex hospital. En tanto, de ser necesario, cuenta con otros espacios que se pueden acondicionar para tal fin.“Trabajamos primero en un reconocimiento en cuanto a la cantidad de camas que había en el hospital, es importante tener presente lo que hay y lo que falta. Trabajamos con donaciones de la comunidad y la fabricación de camas con maderas donadas por vecinos y aserraderos”, detalló el intendente, Jorge Lovato.Además explicó: “Nos reunimos con los propietarios de los sanatorios Montecarlo y Norte, que pusieron a disposición de Salud Pública toda la estructura y espacios para seguir instalando camas. El sanatorio Montecarlo tiene internación con enfermería funcionando perfectamente, se puede ampliar la cantidad de camas, tiene una planta nueva también a disposición”.“Nos reunimos con todos los médicos, enfermeros, profesionales de la salud, los escuchamos primero a ellos y a partir de ahí todos se pusieron a disposición para armar un gran equipo de trabajo. También contamos con la colaboración de los vecinos, instituciones, fuerzas de seguridad y demás. Montecarlo siempre fue una comunidad comprometida, solidaria y entre todos estamos trabajando para prevenir. Esperamos que no pase nada y no tener que utilizar los lugares”, concluyó el intendente.Hasta ayer Misiones tenía solamente nueve personas en aislamiento preventivo, no obstante, Puerto Iguazú también se prepara para enfrentar un posible brote del virus.Es así que el hospital local estará dividido en dos partes si la situación así lo requiere. El sector más del antiguo edificio estará destinado para internación de pacientes de todas las especialidades, ya sea pacientes de traumatología, hipertensión y ginecología.Ya en el nuevo edificio serán atendidos los pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19, para ellos están destinados el sector de la guardia, primer piso y terapia intensiva.A esto se les suman las 120 camas ubicadas en el predio del santuario Santa María del Iguazú, que pertenece al Obispado de la Ciudad de las Cataratas.Por otra parte, el Hotel O2 puso a disposición sus instalaciones para todo el personal de salud y voluntarios que están afectados al cuidado de los pacientes positivos de Covid-19. Esta posibilidad permite al trabajador de salud que no quiera poner en riesgo a sus familiares ir a descansar al lugar donde acceden a la alimentación que está a cargo del Ejército Argentino.Haciendo referencia a la cantidad de camas en terapia intensiva, desde el hospital indicaron que en los próximos días llegarían a Iguazú los respiradores que envía el gobierno nacional, con la llegada de estos elementos, el nosocomio triplica la cantidad de camas en terapia intensiva. Tendrán a disposición ocho camas para pacientes Covid-19 y cuatro para las demás especialidades.En Oberá, los polideportivos Ian Barney 1 y 2, se equiparon para poder recibir a pacientes con la enfermedad. “Impacta ver este lugar de deportes con tantas camas, ojalá no tengamos que recibir pacientes pero si hay contagio acá en Oberá ya está todo preparado”, manifestó el sereno del complejo en la visita de El Territorio.Uno de los polideportivos que hace un año recibía al Mundial de Futsal hoy está lleno de camas para pacientes con coronavirus.El intendente, Carlos Fernández, había adelantado que el Hospital Samic de Oberá tiene 140 camas, luego se contaría con el complejo deportivo para la recuperación y en tercer lugar las clínicas privadas, como así los hoteles ofrecieron camas para la atención de las personas que necesiten estar en cuarentena.Las camas que están preparadas en los Ian Barney fueron construidas totalmente en la sección de carpintería municipal y los colchones son parte de la reserva del municipio y donación de la provincia.“Ante la probabilidad de la circulación viral, el Hospital Samic está preparado, estamos a la espera de un equipamiento de respiradores, será un centro contención con 140 camas para el tratamiento de coronavirus”, explicó.Y además agregó: “En segunda instancia estará el complejo polideportivo abocado a la recuperación y control con 200 camas, en tercera línea estarán las clínicas privadas que serán exclusivamente para síndrome de coronavirus”.