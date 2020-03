“Algunos países no lo toman en serio”

Sábado 7 de marzo de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que algunos países no están tomándose en serio la amenaza del corionavirus. Ante la inacción, pidió una total implicación de los gobiernos en la lucha contra la epidemia y no dejar la tarea sólo a sus redes sanitarias. “Nos preocupa que algunos países no estén tomándose el problema suficientemente en serio o que hayan decidido que no pueden hacer nada”, señaló el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.