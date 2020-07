Algunos hoteles aguardan fondos de Nación para reabrir al público

Miércoles 29 de julio de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

“En algún momento se acercaron políticos, gente del gobierno, pero la asistencia disponible es remotamente insuficiente para asistir a todos. Hay una muy buena predisposición con Turismo, acompañando la situación, pero pasa que no hay recursos suficientes”, apuntó.





Situación económica y financiera

El turismo doméstico se reactivó el último fin de semana en Misiones y si bien significó un gran paso para los prestadores de la provincia, en muchos casos no alcanzó para la reactivación de los servicios. En algunos, la falta de actividad por la pandemia terminó provocando una profunda crisis y hasta cierres.Es el caso de Oberá, que se encuentra atravesando una compleja situación económica, tanto en comercios como en industrias.El sector turístico no es la excepción y se pudo ver con el cierre del histórico hotel El Edén (que recientemente pasó a manos de otro emprendedor local) y la hostería Monte Aventura.Ayer se sumó el cierre del hotel Cabañas del Parque. Las deudas, en comparación con los escasos ingresos, llevó a que los empresarios a cargo tomaran la compleja decisión del cese de actividades.Nicolás Ostrorog, propietario de Cabañas del Parque, anunció ayer el cierre del alojamiento tras 25 años de funcionamiento, al no poder hacer frente a deudas y altos costos que le significaron el cierre durante los primeros meses de cuarentena estricta. Relató de esta manera al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 el escenario en el que estaba inmerso el hotel y las vicisitudes que debió afrontar para decidir el cierre total del lugar.“Pasé cuatro meses muy difíciles para tomar la decisión de cerrar el hotel. Venía de una situación de tener el hotel en pausa, este último sábado reuní al personal, que entre trabajadores directos e indirectos son más de 20 personas, más todos los proveedores. Hablamos de la situación y la verdad que impecable la respuesta del personal, que entiende la situación, vamos a llegar a un acuerdo económico con cada uno, según su escala salarial, antigüedad, situación particular, etcétera”, expresó.Asimismo, determinó que previamente ya había sacado un crédito bancario para ponerlo en marcha nuevamente hace dos años.“El hotel tiene 25 años, tuvo un período de impasse cuando falleció mi abuelo, y yo tomé el hotel hace dos años, en gran medida para honrar el legado de mi abuelo y con el compromiso de sacar adelante el hotel, que estaba bastante deteriorado. Ese crédito me permitió ponerlo en marcha”, detalló Ostrorog.Seguidamente añadió: “Desde fin de año hasta febrero fueron meses muy buenos, teníamos una gran proyección, pero en marzo, cuando se anuncia la cuarentena, paramos en seco. Ahí el último grupo que estuvo fue el de checos, que estuvo en el hotel con todos los protocolos, porque fuimos el primer ejemplo de práctica de protocolos acá en Misiones en un hotel para un grupo de extranjeros”.“Luego cerramos el hotel y empezó el deterioro y la acumulación de deudas, que día a día, mes a mes se acumulan. Miles de pesos por día que se van sumando al costo fijo y por las características del hotel, no hay formas de parar esos costos. Destaco que esta pandemia requiere cuidados especiales, el Covid es sumamente contagioso y mata gente, estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena, pero hay una cuestión económica que es imposible esquivar”, puntualizó.Ostrorog valoró la ayuda que el gobierno provincial puso a disposición de los prestadores de servicios y la profesionalización que está teniendo el sector turístico en general.Junto al anuncio de que el turismo local nuevamente se pondría en marcha, se comenzó un trabajo intenso en lo que respecta al registro de alojamientos en los distintos municipios. Pero desde el área de Turismo de la Provincia se visualizan situaciones en las que los paseos domésticos no alcanzan para la reactivación.“Estamos trabajando en lograr un repunte total, pero evidentemente hay una problemática económico-financiera en los hoteles más grandes, básicamente, a los que este turismo doméstico no le va a poder cubrir los costos de funcionamiento. Varios de ellos están complicados para reabrir ante este movimiento, que todavía es menor y requiere del movimiento nacional e incluso el internacional para subsistir con los márgenes necesarios”, aseveró el subsecretario de Turismo, Carlos “Tony” Lindstrom, respecto al panorama provincial.En diálogo con El Territorio, indicó que más allá de las ayudas provinciales, muchos de los alojamientos esperan expectantes los fondos nacionales, puesto que son de mayor cuantía.“Estamos todos esperando estos programas de asistencia nacional, subsidios, del Ministerio de Turismo y Deporte que todavía no se ha ejecutado y podrían significar una asistencia importante. La Provincia hizo un gran esfuerzo con un programa de créditos accesible, tasa cero, período de gracia de un año, con mucho margen de tiempo esperando que vuelva el turismo, pero hay empresas que ya tenían créditos solicitados o determinadas situaciones por las que no pueden acceder”, explicó el funcionario.El mencionado subsidio ya está en marcha en el país y Misiones aguarda su ejecución. Prevé fondos, además de capacitaciones en protocolos para el sector.En tanto, Lindstrom especificó que en la oficina de la Subsecretaría de Turismo, con sede Oberá, hay designado “un equipo asesor que se estuvo capacitando, que bajó las líneas de asistencia, pero todavía no se ejecutó el principal fondo de asistencia nacional, que es lo que esperamos con ansias. Creemos que en estos días ya se abre la inscripción acá y vamos a ayudar en la gestión pertinente”.