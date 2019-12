Algas podrían permanecer todo el verano en el río Paraná

Domingo 22 de diciembre de 2019

En los últimos días, un fenómeno acuático que se puede divisar en las orillas del río Paraná alertó a la población. Se trata de una floración de algas que son tóxicas para la salud humana y que aparecen, principalmente, debido a la falta de más lluvias y al bajo caudal de agua.El Territorio dialogó al respecto con Norma Meichtry, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones: “No es la primera vez, en 2004 ya ocurrió un hecho similar. Lo que pasa es que generalmente se da en pequeñas proporciones. En aquel momento hubo una floración importante por una sequía que duró cinco o seis meses, el río estaba muy bajo y ocurrió lo mismo que está pasando ahora”.“Si las condiciones del río siguen bajas y no hay lluvias en la alta cuenca, es decir el Paraná superior en Brasil que provoque una creciente en el caudal, posiblemente puedan persistir todo el verano. Eso no se puede predecir, pero las condiciones ambientales están dadas como para que perduren”, detalló la especialista.En este sentido, explicó que son varios los factores que intervienen para esto suceda, entre ellas la llegada del verano, “les gustan las altas temperaturas, una cantidad de nutrientes suficientes, aguas quietas, transparencia del agua y sumado a eso una escasez de lluvias en la alta cuenca y bajos caudales promueven que estas algas puedan desarrollarse masivamente”.Según aclaró la especialista, si se forma una floración significa que hay un aumento de densidad poblacional de estos organismos, lo que produce el cambio de coloración del agua y pasa a ser más verdosa. Por eso insistió en la importancia de evitar bañarse en lugares donde aparezca esta masa, ya que el contacto con la piel puede producir irritaciones o conjuntivitis y gastroenteritis si se la ingiere.“Si estas floraciones persisten por mucho tiempo se deberían tomar medidas tanto en las playas como en el tratamiento de agua, porque el convencional no elimina las toxinas de las algas en el agua para consumo humano. Las plantas potabilizadoras tendrían que adaptar sus tratamientos cuando hay floraciones de cianobacterias”, concluyó.