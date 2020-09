Alfredo Holl recibió la falta de mérito y recuperó la libertad - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Y agregó: “Nunca nombró el incendio de la chacra y calculo que si no lo hubiera hecho, algo iba a decir, como que iba a buscar al culpable o a quien se atrevió a arruinar la chacra donde se crió, ya que decía que mezquinaba mucho la chacra. En ningún momento tocamos ese tema enfrente de él por miedo a que reaccione mal”.





Denuncias, armas y gallos de riña Con relación a la causa federal por acopio de armas y arma robada, la imputación surgió a raíz del secuestro de once armas sin registrar, entre rifles, escopetas y una pistola. Fuentes del caso resaltaron que la pistola en cuestión es una 9 milímetros que hace tres años fue reportada como robaba a un efectivo de la Policía Federal.



En los allanamientos también dieron con gran cantidad de municiones; un silenciador y miras telescópicas, una de ellas para visión nocturna.



Asimismo, constaron la existencia de más de cien gallos de riña y una importante estructura ligada a dicha actividad ilegal.



En tanto, entre 2003 y 2010, al menos cinco personas denunciaron a Holl por amenazas, lesiones y daños. Fue sobreseído en todas.



Ya en 2012 lo acusó su propia madre, Elvira Dingler, pero la causa por amenazas nunca fue resuelta. Lo mismo sucedió con una denuncia por daños radicada en 2015 por su suegro, Carlos Schweikowski.



En el 2018, su hermana Úrsula Holl lo denunció por amenazas de muerte. Transcurridos dos años del hecho nunca fue citada para brindar su declaración ni le informaron sobre avances al respecto. El acusado nunca se presentó en el juzgado.

Tras permanecer detenido durante seis meses y medio como imputado por homicidio en grado de tentativa, el destituido concejal Alfredo “Fredy” Holl (44) fue beneficiado ayer con la falta de mérito y recuperó la libertad.Según averiguó El Territorio, el dictamen del fiscal de Instrucción Uno, Elías Bys, consideró que por el momento no se hallaron elementos de prueba suficientes para sostener la acusación con respecto al siniestro que padecieron Agustín Gaona (42) y su familia, víctimas de un voraz incendio que destruyó su casa en la madrugada del pasado 3 de marzo.De todas formas, la falta de mérito no implica el cese de la sospecha y la querella dispondrá del lapso de un año para presentar nuevos elementos de prueba. En caso contrario, se dispondrá el sobreseimiento.Además del expediente por intento de homicidio, el ex concejal de Campo Ramón también afronta una causa por amenazas en perjuicio de su esposa Norma Schweikowski (41), de la cual está separado de hecho, y una tercera por acopio de armas y arma robada que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá.Al cierre de esta edición, el abogado Martín Moreira, querellante en representación de Gaona y Schweikowski, mencionó que aún no había sido notificado de la falta de mérito, al tiempo que anticipó que hoy presentará una apelación por la causa de amenazas, donde oportunamente se ordenó la excarcelación de Holl.“Pido que se lo vuelva a encarcelar en la causa de amenazas a la esposa, y en la falta de mérito todavía no me notificaron. Es decir, se dio de espaldas a la querella, pero no es la primera vez que pasa algo así en este caso”, subrayó.El dictado de la falta de mérito sorprendió a Gaona y su familia, como también a la esposa e hijos de Holl, quienes durante la instrucción relataron hechos de violencia y su temor al sujeto, como también sus sospechas en torno al incendio.“Yo siempre le tuve miedo a mi papá. Mentía que estaba enferma para no ir a la escuela para que no le haga nada a mi mamá, porque tenía miedo que cuando volviera esté golpeada o muerta, ya que siempre amenazaba con eso”, declaró una de las hijas menores del ex edil.Con autorización de la progenitora, El Territorio accedió a la declaración de la jovencita, brindada en el marco del expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno, donde dio cuenta del verdadero infierno que padeció su familia y el entorno a manos de su padre.En ese contexto, mencionó su certeza sobre la responsabilidad del acusado en el incendio de la casa de la familia Gaona y comentó sus sospechas en torno a un siniestro anterior que afectó una propiedad de sus tías paternas.Aseguró que Holl amenazó con destruir a la familia de Gaona, al tiempo que refirió una amenaza estremecedora contra el suegro.“Mi papá me dijo que soñaba con cortarle la cabeza a mi abuelo materno y jugar a la pelota con ella”, testificó la chica.Por su parte, Schweikowski señaló que días atrás el hombre llamó a sus hijos desde su lugar de detención, en la Seccional Quinta de Oberá, ocasión en la que les ordenó que no declaren en su contra.“Llamó del teléfono de uno de sus abogados y amenazó a los propios hijos con total impunidad. En realidad, se sigue manejando como lo hizo siempre”, aseguró.Además de las amenazas referidas por la hija del imputado, la tarde previa al incendio de la casa de Gaona se produjo un episodio que también sienta bases para la sospecha.El pasado 2 de marzo la menor viajó a Oberá con una amiga por cuestiones personales y su padre las llevó de regreso a Campo Ramón, trayecto en el que comenzó a preguntar qué sabían de Gaona.Así, la jovencita le contó que al otro día su vecino viajaba Suiza, donde reside su hijo mayor. Aseguró que se su papá se mostró interesado en el dato y siguió preguntando, pero sin alertar sobre intenciones oscuras.Precisamente, Gaona tenía previsto levantarse a primera hora del 3 de marzo para trasladarse en auto hacia Foz de Iguazú, Brasil, donde abordaría un vuelo a San Pablo, escala en su viaje a Suiza para visitar a su hijo.Pero el programa se vio frustrado por el incendio que se inició a las 2 de la madrugada y destruyó el coche y la casa de la familia, ocasionando serios daños a una vivienda lindera.Gaona se despertó por los gritos de sus hijas de 15 y 8 años y una sobrina de 17 que estaba de vacaciones en su casa.Esa misma madrugada la hija de Holl le escribió a la hija mayor de Gaona “preguntándole cómo estaban y pidiéndole perdón, porque sabía que mi papá pudo ser quien prendió fuego su casa, porque anteriormente había amenazado con destruir a su familia y me sentía muy culpable porque yo le dije que el papá se iba a Suiza”, declaró en sede judicial.El encono del ex concejal con Gaona habría surgido luego que su familia acogiera a su esposa e hijos tras una de los tantos hechos de violencia doméstica que protagonizó.Según su propia hija, el sujeto repetía “que Agustín Gaona destruyó a su familia y que él iba a hacer lo mismo (…) Y que le iba hacer temblar el piso por meterse con su familia”.“En una ocasión que dijo eso me puse a llorar y le dije que lo único que esa gente hacía era ayudarnos cuando él hacía quilombo y nos corría de casa. Lo único que hizo Agustín Gaona fue darnos un techo. Le dije que el único que arruinaba a la familia era él, que no se daba cuenta del daño que nos hacía”, señaló.Entre otras cuestiones, mencionó que su progenitor le decía que su ex no se libraría tan fácil de él y que le haría pagar por todo lo que le hizo, siempre ubicándose en el lugar de víctima.Incluso, dejó constancia de su madre le comentó que la esposa de Gaona tomó distancia de ella por las amenazas de Holl.En otro tramo de su declaración, la menor indicó que “también estoy segura de que fue él quien prendió fuego las chacras de mis tías que mi opa (abuelo) les dejó como herencia, ya que tenía un encendedor en la camioneta que no quería que nadie toque y cuando vino el señor a avisarnos que estaba prendiendo fuego la chacra, mi papá entró corriendo al baño, me chocó y prendió rápido la ducha”.