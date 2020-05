Alfonso: "la diabetes y enfermedades tiroideas siguen a pesar del Covid-19"

Martes 5 de mayo de 2020 | 10:10hs.





Si bien desde un comienzo estuvo totalmente paralizado de a poco los institutos y consultorios privados debieron ir abriendo sus puertas dando consultas online o bien dando turnos espaciados para evitar la aglomeración de personas.

El Instituto de Endocrinologia, Diabetes y Nutrición de la ciudad de Posadas, es uno de los tantos centros médicos que comenzaron con la atención a pacientes ya que, "estamos trabajando muy poco, la gente tiene miedo de consultar pero la diabetes, enfermedades tiroideas y osteoporósis siguen a pesar del coronavirus", dijo la médica endocrinóloga, Carmen Alfonso a El Territorio.





"Las enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión tienen muy alto riesgo de causar un infarto o un Accidente Cardiovascular que sigue siendo, pese a la pandemia, la causa más frecuente de muerte en el mundo, entonces no se deben descuidar las patologías crónicas. Lo que queremos resaltar es que porque exista el Coronavirus no es que no se vayan a complicar los casos de diabetes o hipertensión o enfermedad tiroidea, la gente tiene que seguir con su control", destacó.





Además sostuvo que los pacientes no pueden estar con la misma dosis del medicamento todo un año, "no pueden no venir a consulta ante la aparición de algún síntoma por patología crónica. Sólo hay que tener en cuenta que aquellos que presenten síntoma febril no pueden concurrir a consulta, pero el instituto sigue atendiendo con normalidad".





En el instituto atienden especialistas que abarcan el área de Endocrinología, Clínica Médica, Odontología, Nutrición, Kinesiología y Psiquiatría y dan opciones al paciente de consultas online o si optan por concurrir al consultorio deben seguir una serie de medidas de prevención:

-Ingresar de una persona

-La secretaria cuenta con una barrera hidrorepelente

-Se esterilizan los zapatos con hipoclorito

-Se realiza lavado de manos

-Se toma temperatura y prueba de olfato

-El profesional cuenta con un consultorio esterilizado y da la consulta con todas las medidas de protección

