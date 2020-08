Alfaro es el nuevo DT de Ecuador y debutará ante la Selección Argentina - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 08:40hs.

Gustavo Alfaro, exentrenador de Boca hasta diciembre de 2019, fue oficializado hoy como nuevo director técnico del seleccionado de Ecuador, primer rival de la Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.“El profesor Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico serán nuestro conductores durante la Copa América 2021 y el camino a Qatar 2022″, anunció hoy Francisco Egas, presidente de la Federación de Fútbol de Ecuador.Egas agregó: “El contrato con Alfaro ronda el 1.600.000 millón de dólares. Su cuerpo técnico estará integrado por el preparador físico Sergio Chiarelli, segundo preparador físico, Pedro Arveláiz, el asistente de campo Carlos González, segundo asistente de campo Claudio Cristofanelli y el analista de video Alejandro Minobrazo”. En tanto, precisó: “No tiene ninguna cláusula por si alguna otra institución lo busca”.En tanto, explicó sobre los motivos de la elección del argentino: “Buscamos un técnico que tenga una propuesta sencilla, fácil de enseñar y de asimilar por los jugadores. También que tenga manejo del vestuario. Es un hombre sencillo, positivo, profesional y muy humano”.Tras la presentación del directivo, Gustavo Alfaro se refirió a su nueva etapa como entrenador: “Es un enorme orgullo y placer asumir este desafío, esta linda posibilidad que me ofrece la FEF”.Alfaro, nacido en Rafaela hace 58 años, fue campeón con Boca de la Supercopa Argentina el año pasado y esa producción le dio amplia ventaja en la lista de candidatos por sobre su compatriota Héctor Cuper y el uruguayo Guillermo Almada.El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) considera que Alfaro se ajusta al presente económico del organismo que rescindió el contrato con el hispano-neerlandés Jordi Cruyff, quien a causa de la pandemia de Covid-19 no alcanzó a debutar.En algunos medios ecuatorianos la llegada de Alfaro es cuestionada ya que nunca estuvo a cargo de un seleccionado y que siempre dirigió a equipo de clubes, pero prevalece la idea de que “lo dejen trabajar, porque no hay tiempo que perder”.Ecuador debutará en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de 2022 visitando a Argentina, en la cancha de Boca, el próximo 8 de octubre.Después de hacer toda su carrera como futbolista en Atlético de Rafaela, Alfaro se dedicó a la profesión de director técnico. Debutó como tal en La Crema y luego tuvo ciclos en Patronato, Quilmes, Belgrano, Olimpo, de Bahía Blanca, San Lorenzo, Arsenal, Rosario Central, Al-Ahli de Arabia Saudita, Tigre, Gimnasia de La Plata, Huracán y Boca.Fue campeón con Olimpo de la Primera B Nacional en la temporada 2000/01; con Arsenal en la Copa Sudamericana 2007, el Torneo Clausura 2012, en la Supercopa Argentina 2012 y en la Copa Argentina 2013, además del mencionado título con Boca en la Supercopa Argentina 2019.