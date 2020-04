Alertan sobre estafas telefónicas a beneficiarios del IFE

Sábado 25 de abril de 2020 | 03:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Para denuncias 444-7618 La línea pertenece a la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones y funciona las 24 horas. También es válido acudir a la depencia policial más cercana.

“Buenas tardes señora, me comunico desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Quien se comunica es el doctor Pedro Dujanto, asesor letrado, y queríamos saber si la señora pudo recibir el bono de 10.000 pesos”.Esta presentación telefónica es sólo una de las maneras en las que actualmente se están realizando las estafas a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que otorgó el gobierno a través del Anses en el marco de la emergencia sanitaria ante el avance del coronavirus en el país.La mala jugada se está dando en todo el país y Misiones no es la excepción ya que, según indicó Sandra Ozuna, jefa de la dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, son numerosas las denuncias de víctimas que sufrieron la sustracción de su dinero en este último tiempo.“No suelo decir números por una cuestión de estigma pero es bastante elevada la cantidad de personas perjudicadas. Las estafas con los abuelos siempre las tuvimos pero ahora con esta cuestión de la pandemia que está todo virtualizado y que los trámites son a través de las redes, esta cuestión se incrementó muchísimo”, señaló la oficial a El Territorio.Desde la Anses alertaron y reiteraron que todos los trámites, pagos de prestaciones y subsidios son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos ya que todo se hace a través de Internet.El mecanismo para llevar adelante las estafas, según precisó Ozuna, es pedirle a sus víctimas el CBU, las claves y otros datos necesarios para después transferir el dinero de las cuentas. Todo se pide con la excusa de que les van a depositar el dinero del beneficio.“Es importante recalcar que Anses no tiene gestores que se comuniquen vía telefónica, el gerente de ningún banco le va a llamar a nadie, tampoco el presidente de Anses a ningún vecino o abuelo para pedirle el número de cuenta. Que la gente entienda que los trámites son online, vía sitio oficial, no existe la posibilidad de que le llamen y le digan que necesitan los datos”, resaltó Ozuna.La oficial señaló que los ardid son variados y los estafadores suelen utilizar frases como ‘dame tu número de cuenta porque te vamos a depositar’, ‘andá al cajero y fijate si ya te depositaron’ o ‘necesitamos tener tu CBU’.En tanto, tampoco existe la denominación de Ministerio de Salud y Desarrollo Social.En esa misma línea, sostuvo: “Lamentablemente con esta cuestión de que se han empezado a pagar los distintos subsidios se incrementaron las estafas y más aún por toda esta cuestión de la pandemia que hace que estemos encerrados y no podamos recurrir físicamente a verificar determinadas cosas. Por eso hago tanto hincapié en las recomendaciones de que no necesitamos ir a ningún cajero, seguir ningún paso ni darle la clave de seguridad a nadie que nos llame por teléfono”.Ante cualquier situación que parezca sospechosa se debe acudir a hacer la denuncia a la comisaría más cercana o llamar al 444-7618, que pertenece a la dirección de Cibercrimen que atiende las 24 horas.