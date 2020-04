Alertan por inconvenientes con cheques y escasez de efectivo

Sábado 18 de abril de 2020

Piden que bancos se hagan cargo Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) manifestaron su preocupación debido a la falta de crédito que las entidades bancarias no están otorgando. Por tal motivo, Daniel Rosato, su presidente, pidió "colaboración del sector financiero".

Ante la pandemia del coronavirus, la crisis en el sector se agravó y de esta manera, según manifestó Rosato en dialogó con AM750, "tenemos la gran responsabilidad de seguir trabajando para que los argentinos podamos sostenernos de pie en esta guerra".

Agregó que "no deben existir especulaciones ni abusos ante la terrible situación que vivimos. Pero el sector financiero bancario no entiende ni colabora en esta guerra, lo que va a provocar mucho más sufrimiento y va dejar miles de bajas más de las inevitables si no cambia de actitud", dijo el también empresario.

Agregó que "no hay espacios para más palabras. Lo que importa son los resultados. Desde IPA venimos alertando el cierre de cientos de pymes para junio si se mantiene esa postura especulativa".

Para revertir esta situación crítica, proponemos medidas que se basan en levantar todos los cheques rechazados que hoy se encuentran en los bancos. Y otorgar créditos a tasa cero a todas las pymes.

Hay que entender que la mejor manera de luchar contra esta pandemia es curando al sector productivo de esta otra pandemia inminente que es la desocupación, que generará más pobreza y más muertes en las pymes".





El CFI lanzó nuevas líneas de créditos para pymes

Los problemas de empresas para hacerse de efectivo parecen estar muy lejos de solucionarse. Desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se relató que son constantes los problemas para cobrar cheques. Y hasta el momento la atención por parte de los bancos es muy limitada, lo que no permite agilizar la operatoria necesaria para reactivar empleos.“Hay muchas empresas que tienen varios cheques por cobrar y no lo están haciendo. Además, existe un problema adicional al no haber atención, cómo se hace para rescatar esos cheques, porque normalmente en una situación normal se iba al banco y se podía tramitar el recupero. Pero ahora al no haber atención, porque los turnos que están dando son muy limitados a algunas cuestiones, se complica todo”, comentó Alejandro Haene, titular de la CEM.Puntualizó que en las entidades bancarias “no se atienden operaciones de caja y si uno tiene alguna situación que requiere efectivo no se puede sacar. Sigue habiendo muchas limitaciones con el manejo de efectivo”.El directivo empresario indicó que en la situación actual se genera un estancamiento en la circulación de pesos que complica a muchas actividades.“También para depositar un cheque las filas son muy extensas y uno está obligado a pasarse varias horas para resolver eso”, explicó.Por otro lado, también apuntó que las empresas deben movilizarse más, tener sus carpetas en regla para hacer los pedidos de asistencia financiera que faciliten su accionar.“Hay que estar preparados y con la información lista para realizar los pedidos. Hay varias empresas que lograron destrabar fondos para pago de sueldos. El trámite les resultó sencillo, prácticamente hicieron todo por mail. Hay cupos que manejan los bancos para las empresas que no tienen calificación bancaria y se los puede atender”, recordó.Finalmente, el directivo apuntó que la falta de provisión de efectivó está derivando en problemas de especulación sobre la economía. “Es como que los bancos están sentados sobre el efectivo de la gente. Esta falta de circulante también presiona sobre el valor del dólar, que no debería haber subido tanto si la gente hubiese tenido acceso al dinero que necesitaba”, reflexionó.Y remarcó con una observación sobre las actuales operaciones que se hacen por estos días. “Hoy el que tiene efectivo es un rey. Hay pocos billetes dando vueltas y casi todo es débito. Por eso el efectivo termina valiendo mucho más”, consideró.La situación de Misiones es muy similar a lo que ocurre en otras provincias. En algunas jurisdicciones se reclamó puntualmente por las complicaciones que tienen los sectores que tienen permitido producir y circular.“Se ha ubicado por parte del Estado Nacional a la producción agropecuaria dentro de las actividades esenciales, pero en muchos casos se dificultan las operaciones por un sistema bancario paralizado y negligente”, subrayaron ayer desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer).Y desde la entidad se agregó que “los bancos en Argentina no están preparados para atender virtualmente las demandas de sus clientes, por lo que resulta imperioso que la atención por ventanilla se ponga en marcha para acceder a todos los servicios que normalmente ofrecen”.El Consejo Federal de Inversiones (CFI) Misiones ofrece nuevas líneas de créditos para pymes, ampliación de montos disponibles y aplaza el pago de cuotas con el objetivo de asistir a las empresas misioneras ante la emergencia sanitaria para paliar sus consecuencias económicas.Estas medidas fueron anunciadas por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad en el marco de una videoconferencia, junto con otras tres líneas destinadas a los municipios que serán para las actividades productivas y elementos sanitarios.El CFI implementará así una materia de herramientas para insumos financieros a efectos de afrontar la crisis y prorrogará los vencimientos de las cuotas de los créditos ya obtenidos. Las consultas se realizarán online y de manera telefónica.Las líneas de asistencia prevén el financiamiento de capital de trabajo, para el pago de nómina, para empresas productoras de productos sanitarios. También hay una línea especial para el financiamiento de teletrabajo y comercio electrónico. Por consultas los interesados pueden dirigirse al mail dfimisio@gmail.com.