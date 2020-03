Alerta por el alza constante del transporte de mercaderías

Domingo 1 de marzo de 2020

Por Víctor Pirispolítica@elterritorio.com.ar





Pocos camiones en ruta

En cifras 2,15% Es lo que subió el costo del transporte en enero. Preocupa al sector la falta de actividad debido a que en las rutas hay muy pocos camiones.

“La mercadería, cada vez menos competitiva”

El costo del envío de mercadería desde las industrias o puertos hacia los centros de consumo marcó un alza significativa en el primer mes del año.El dato no es menor teniendo en cuenta que el principal insumo del transporte, los combustibles, está congelado en su precio. Así, según un relevamiento de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en enero, el costo de mover mercadería hacia los comercios subió hasta 7,56%.Según el índice, el indicador que más aumentó en el primer mes del año fue “mano de obra”, con 9,76% de variación real sobre la masa salarial.En el acumulado de los últimos 12 meses, los incrementos superaron el 54% teniendo en cuenta el valor del transporte y del conductor del medio.La situación genera preocupación también en el sector industrial, al observar que continúa el aumento de los costos logísticos (ver: Cada vez menos...).Desde la Cámara de Comercio e Industria de Misiones (CCIP) confirmaron la suba de los costos y el impacto en los precios de la mercadería que llega a Misiones.“Subió más de cinco puntos el costo y es preocupante porque en una factura. El total ya está rondando un poco más del 10% el costo de una factura, la verdad que es preocupante. Sumado ingresos brutos que no se puede desgravar queda cerca del 15%”, comentó Carlos María Beigbeder, presidente de la CCIP.Ante el mayor gasto para traer mercadería a la provincia, explicó que en general la estrategia de los comercios es tratar de acumular pedidos para hacer que la compra por volumen haga bajar el costo.“Se tiene que hacer que la factura sea alta para que el costo del envío baje. Pero es algo que no siempre se puede hacer. Antes, tal vez, una empresa podía pedir dos o tres veces en un mes, ahora se espera para hacer una compra importante”, se explicó.Remarcó que “la situación es compleja, Misiones es una provincia cara con relación a los fletes y aparte tenemos una mayor complejidad tributaria”.El impacto del costo logístico también explica en parte la mayor inflación que afectó al Nordeste argentino (NEA) en enero con un 3,1%. A nivel nacional el indicador había alcanzado sólo al 2,3%.Desde la Asociación Misionera del Autotransporte de Cargas (Amitrac), Rubén Obermann -uno de sus directivos- explicó que los aumentos se dan mes a mes. Pero lo más preocupante es la falta de actividad actual.“Según la Fadeeac, en enero el costo del transporte subió 2,15%. En eso influye varios ítems que pueden tener subas muy diversas. Pero lo que más nos preocupa es la falta de actividad. Si uno presta atención en las rutas hay muy pocos camiones”.Remarcó: “Si hubiera reactivación en la economía, uno podría afrontar mayores costos, pero está todo parado. Una carga que viene desde Buenos Aires, luego se va con una carga que tal vez valga la mitad y así los costos de mantener un camión difícilmente cierran”.Desde el sector industrial misionero ven con preocupación la continuidad de aumentos en los costos logísticos.Además de la baja actividad se explicó que el mayor gasto para trasladar productos complica la competitividad de las empresas con otros competidores.Todo termina complicando un panorama de peligro para la continuidad de la producción argentina.“Los fletes, pese al congelamiento de los combustibles van subiendo. Pero no es sólo el costo del combustible lo que se tiene en cuenta a la hora de subir el valor de un flete. También hay otras cuestiones como el costo de los empleados. Los transportistas han tenido también paritarias, los repuestos y el mantenimiento en general de los camiones se encarece, los peajes suben, hay muchos costos que siguieron subiendo”, explicó, Román Queiroz, presidente de la Asociación de Madereros Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).Y sobre la problemática recordó que “además hubo un atraso en el valor del flete durante mucho tiempo que ahora tal vez se va a ir acomodando”.Diagnosticó que “hoy por hoy el mercado interno no está atravesando un buen momento, hay pocas ventas y por ende pocos despachos. No obstante, los fletes aumentan como aumentan otras cuestiones. Son costos directos que tenemos de nuestra mercadería, el flete por ejemplo y muchas veces no podemos trasladarlo al valor de lo vendido. Así que a pesar de las bajas ventas que hay, somos cada vez menos competitivos y se pone en mayor riesgo la continuidad de las empresas”.