Alerta por caída masiva de subsidio interzafra

Miércoles 18 de diciembre de 2019

El diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro mantuvo reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Provincia para expresar el alerta por la masiva caída de beneficiarios del subsidio interzafra, el aporte que reciben los trabajadores tareferos mientras no hay cosecha y que les permite subsistir ante la escasez de trabajo.Según advirtió, serían alrededor de mil los perjudicados, por lo que inició gestiones a los fines de encontrar una solución, tanto a nivel local como nacional.Bárbaro, junto al legislador provincial del PAyS Martín Sereno y la flamante ministra de Trabajo Silvana Giménez, acordaron una estrategia para el reclamo y la rectificación de los listados de beneficiarios, ya que “no se conoce el criterio por el cual habrían dejado a cientos de tareferos afuera del subsidio laboral en forma arbitraria”.“El tema va a ser de gestión inmediata en Buenos Aires”, aclaró el diputado nacional.“Nosotros pusimos a disposición de los trabajadores tareferos la infraestructura de Actim para realizar las inscripciones en forma totalmente gratuita, porque muchos caían en manos de gestores. A partir de ese trabajo de presentar toda la documentación, verificamos que muchísimos no recibieron el pago pese a haber cumplido los requisitos. Esta situación genera un drama social”, expresó.Al tiempo que agregó que “es insostenible que otra vez, como pasa todos los años, estemos ante la misma situación. Los tareferos no pueden seguir dependiendo de la bolsita de mercadería y de punteros avivados porque no se les paga la interzafra”.Adelantó que su proyecto de Ley de creación del Fondo Especial Yerbatero (FEY) plantea una recaudación adecuada para solucionar de raíz el problema del blanqueo de los tareferos y el pago de una interzafra digna. “No vamos a parar hasta que se apruebe en el Congreso”, finalizó.