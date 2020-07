Alerta: lluvias intensas y caída de granizo para Misiones

Martes 7 de julio de 2020

La Oficina de Prevención de Riesgos Antes Fenómenos Naturales (Opad) advirtió sobre la caída de lluvia intensa y ocasionales tormentas eléctricas para la jornada de hoy.Esto sucederá debido a que un sistema de baja presión atmosférica afectará a la provincia, por lo que se estima que se puedan repetir los eventos de la semana pasada a raíz de la formación de un nuevo ciclón extratropical sobre el sur del Brasil.Las lluvias más intensas estarían presentes en toda la provincia, pero con más probabilidad en zona Centro.Puede haber inundaciones repentinas y ráfagas de viento que ocasionarían daños importantes.El Sistema de Alerta Temprana de Posadas emitió una advertencia naranja, ya que puede haber además caída de granizo y rayos.La mayor inestabilidad en Posadas está prevista entre la mañana y la tarde hoy. En todo el período, los acumulados de precipitación se ubicarían entre 40 y 80 milímetros.En tanto, la intensidad de los fenómenos disminuirá hacia la noche.Teniendo en cuenta esto, la Opad aconseja que ante el registro o inminencia de un temporal lo mejor será permanecer en lugar seguro, no conducir o desplazarse por la vía pública, no arrojar basuras a la calle.Asimismo, recomienda revisar techos, cartelería, limpiar canaletas, bocas de tormentas, desconectar los artefactos eléctricos, limpiar gajos de árboles añosos y que puedan desprenderse cuando se produzcan las tormentas, guardar objetos livianos de los patios y ante cualquier emergencia llamar al 911.Mañana, por su parte, el cielo estará cubierto para el Sur con algunas lloviznas, luego mejorando; para la zona Centro y Norte se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente para los departamentos de Iguazú, Eldorado, Belgrano y San Pedro, mejorando desde la noche.Mientras, el jueves será una jornada fría y húmeda, el cielo estaría parcialmente nublado en toda la provincia con vientos leves del cuadrante sureste. No se descartan heladas débiles para la zona Centro. Las temperaturas mínimas en 4 y 7°, las temperaturas máximas en 17 y 19°.En lo que respecta a las precipitaciones hasta el próximo martes 14, se esperan lluvias importantes, entre 40 y 90 milímetros, más significativas para la zona Centro. La zona Norte tendría un acumulado de entre 30 y 50 milímetros.