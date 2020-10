Alemania: impondrán medidas si en diez días no se contiene la expansión del virus - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 11:30hs.

Alemania anunció su mayor cifra diaria de casos de coronavirus desde mediados de abril pasado y la canciller, Angela Merkel, advirtió que su Gobierno está dispuesto a imponer nuevas restricciones si los rebrotes que están surgiendo en todo el país no logran ser contenidos en los próximos diez días.El Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país, informó hoy nuevos 4.516 contagios, lo que eleva el total, desde el inicio de la pandemia, a 314.660, con 9.589 víctimas mortales, 11 de las cuales se produjeron en las últimas 24 horas, mientras la cifra de pacientes recuperados es de 271.800.La cifra diaria de contagios es la más alta desde mediados de abril."Es notorio que las grandes ciudades, las áreas urbanas, son ahora lugares donde debemos demostrar si somos capaces de mantener la pandemia bajo control en Alemania, como hemos hecho durante meses, o si perdemos el control", señaló Merkel.En este marco, puso el acento en la importancia de usar la mascarilla, respetar el distanciamiento social y "ventilar las habitaciones"."Sabemos gracias a las medidas ya tomadas, o a lo que hizo la ciudad de Múnich, que se requieren unos diez días para ver si baja la incidencia", agregó y advirtió que, si el aumento no cesa en diez días y el seguimiento de las personas infectadas se vuelve imposible, "otras medidas de restricción específicas serán inevitables"."Nuestro objetivo debe ser mantener las infecciones concentradas en zonas, donde cada contagio pueda ser seguido, la gente sea advertida y se pueda romper de nuevo las cadenas de contagio", añadió la canciller."Las cosas pasaron bien este verano, pero ahora vemos otro cuadro preocupante", dijo e insistió en la necesidad de "aplicar y garantizar el respeto" de las medidas ya tomadas, como la limitación de las reuniones privadas.La dirigente se entrevistó, en formato de videoconferencia, con los alcaldes de las 11 más grandes ciudades del país para abordar el fuerte alza de las infecciones, informó la agencia de noticias AFP.Alemania comienza el próximo lunes dos semanas de vacaciones de otoño.La mayoría de los estados federados prohibieron dormir en otras ciudades a los residentes procedentes de las zonas con alta incidencia, a no ser que presenten un test negativo realizado en las 48 horas previas a su viaje.En la categoría de zonas de riesgo entran los distritos en que se superan los 50 contagios por 100.000 habitantes en 7 días, de acuerdo a la norma del RKI.En Berlín se superó ayer ese límite para situarse en una media sobre los 52 contagios por siete días y 100.000 habitantes.En los distritos con mayor incidencia, como el populoso Neukolln, el nivel es de 133 contagios, mientras que en Mitte, donde se encuentra el barrio gubernamental, se está en los 73 contagios en siete días por ese cómputo de población.En Berlín, como en Frankfurt, entrará en vigor esta noche la obligación de tener cerrados bares y restaurante entre las 23 y las 6, horario en el que queda prohibida la venta de alcohol y las reuniones de más de cinco personas no convivientes.A diferencia de varios países europeos vecinos, Alemania no aplicó hasta ahora el confinamiento estricto, inclusive en lo más alto de la pandemia.