Alejandro Fantino tiene coronavirus

Lunes 10 de agosto de 2020

Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus. El periodista dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde compartió un video en donde explica su situación.“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, a la madrugada, me empezó a dolar atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta al que se sumó tiempo más tarde un dolor corporal”, dijo.Por precaución se realizó el hisopado y el estudio arrojó positivo para coronavirus.“Estoy perfecto, me siento bien, no tengo fiebre ni tos”, aseguró Fantino para llevar calma a sus seguidores. Ahora, permanece aislado en su hogar.