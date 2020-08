Alejandro Fantino recibirá el alta médica - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

El pasado sábado 8 de agosto, Alejandro Fantino confirmó en sus redes sociales que había dado positivo en el test de Covid-19. Y, un par de días más tarde, se conocía la noticia de que Coni Mosquira, su actual pareja, también tenía coronavirus. Sin embargo, después de haber transitado la enfermedad sin mayores complicaciones, el conductor de Fantino a la Tarde, anunció su inminente regreso a programa de América.“¡Solo pasaba para agradecerles la onda que me tiraron! ¡Gracias desde mi corazón a todos ustedes! ¡Gracias a Dios todo en orden y perfecto de salud!”, escribió Alejandro en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que cuenta cómo se siente y muestra imágenes del atardecer.De buen semblante, Fantino comenzó diciendo: “Ahí con el solcito que se está yendo pero con el solcito que volvió a mi vida, porque ya en unas horas, si Dios quiere, mi médico me estará firmando el alta”.Y, ansioso por volver a sus actividades, aseguró: “Ya les contaré cómo fue todo. Gracias a Dios en mi caso fue muy bien, pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire”. Cabe recordar que, desde que se aisló para recuperarse del coronavirus, Alejandro fue reemplazado al frente de su programa por Horacio Cabak y los panelistas participaron del ciclo vía Zoom desde sus casas.“Les quiero agradecer que me hayan mimado, tirado buena onda, no saben lo que sirve en una situación así. Pasaba por acá para contarles esto”, continuó. Por otro parte, el conductor se encargó de llevar alivio por la salud de sus mujer. “También va a estar bien Coni, que empezó con los síntomas unos días después que yo pero ya estará dada de alta”, cerró.