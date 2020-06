Alejandro Domínguez: “La copas se van a terminar jugando”

Domingo 21 de junio de 2020

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ratificó con firmeza que las copas Libertadores y Sudamericana se desarrollarán pese a las postergaciones provocadas por la pandemia del coronavirus. Aunque todavía no hay fechas, el dirigente dio garantías. “Se van a terminar jugando y se desarrollarán las clasificatorias (Eliminatorias), respetando los ciclos del virus”, dijo.“No hay apuro porque la prioridad es la salud. En algún momento vamos a comenzar. Si se tiene que jugar 30 de diciembre o en los primeros días de enero, lo haremos. El calendario lo vamos a hacer flexible. Lo importante es respetar la salud y las políticas de cada país. No obstante, lo de Uruguay, Paraguay o Perú, donde sí pusieron fecha de retorno del fútbol, da una luz de esperanza”, dijo el paraguayo.“No tengo fechas tentativas, el virus todavía está en etapa de evolución. En junio, julio y tal vez en agosto no se pueda volver a una actividad internacional del fútbol. Esperemos a que se disminuya el comportamiento agresivo y a medida que se retomen las actividades normales en los países, bajo este protocolo que hemos presentado a cada Federación de la Conmebol, podamos reactivar el fútbol en los últimos meses del año”, explicó en la Oral Deportiva, de radio Rivadavia.“Hicimos una pausa, pero vamos a volver. Que quede claro: el fútbol retorna respetando tiempos y políticas aplicadas en cada país. Fue un paso muy duro, pero no daba mucho margen a la duda. Había que tomar decisiones y se tomaron”, enfatizó Domínguez.