Alegria não tem fim

Lunes 23 de diciembre de 2019

Matías Rossi, Franco Vivian y Rafael Morgenstern se dieron el gusto de hacer podio en las 500 Millas de Granja Viana, que se disputó en el kartódromo de Granja Viana en San Pablo, Brasil, una de las carreras más importantes que cierra la temporada del país vecino, con la participación de grandes figuras.El trío argentino, al mando del kart número 213 del equipo Spirit Sports, finalizó a una vuelta del ganador, el kart número 85 del KTF Americanet, conducido por Enzo y Gabriel Bortoleto, Sergio Sette Câmara, João Cunha, Antonio Junqueira, Guilherme Salas y el italiano Alessandro Giardelli.Los argentinos completaron 656 vueltas en las 500 Millas de Granja Viana, después de 12 horas de carrera, y culminaron en el quinto puesto de la general, con 64 máquinas en competencia.“Nos va a doler el cuerpo hasta Año Nuevo más o menos”, bromeó Matías Rossi.Los karts del equipo Matrix Racing, números 91 y 19, con Felipe Massa, Lucas di Grassi, Caio Collet (con 16 años es piloto oficial del equipo Renault de Fórmula 1), Marcel Coletta, Rafael Câmara, Ricardo Gracia y Gabriel Dias completaron las tres primeras posiciones.Es la primera vez que un equipo argentino termina en el podio (suben los seis primeros) en la clásica carrera de karting brasileño.“Muy feliz por la carrera. No me puedo mover de lo que me duele el cuerpo”, dijo entre risas Rafa Morgenstern.“La carrera se corre por equipos y la mayoría de los equipos de Brasil anotaron entre cuatro y seis karting y en la última hora empiezan a tirar juntos los integrantes de esos equipos y con eso van más rápidos. Cuando faltaba una hora veníamos terceros y en la última hora empezaron a tirar juntos y nos mataron”, recordó sobre la carrera que se disputó el sábado.Morgenstern estuvo a cargo del turno más largo, el anteúltimo turno, unas 98 vueltas.“Por suerte pude entrenar bien en Oberá antes de la carrera, pero fue muy exigente, porque ahí te tenías que prender en los trencitos para mantenernos en el podio. Por suerte encontramos algunos brasileños que nos empujaron y pudimos tirar juntos. No es fácil, somos el primer equipo Argentino en hacer podio en esta competencia”, resaltó el misionero.“Muy feliz de volver a sentirme piloto y ni hablar de volver con un podio, el olor a champán en el buzo de festejar en el podio y con dos amigos como son Matías (Rossi) y Franco (Vivian) estoy muy feliz”, resaltó Morgenstern.