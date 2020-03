Alegría distendida

Lunes 9 de marzo de 2020

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

La alegría era tan grande que no podía expresarse con palabras. Y aquellos que intentaban contarlo no podían evitar la humedad de sus ojos.Es que ayer, el Imax del Parque del Conocimiento fue el escenario que permitió la conquista de un pedido que deviene de años de lucha: la verdadera inclusión social.El espacio público fue adaptado a las condiciones de todos. Y allí, frente a la imponente pantalla, grandes y chicos pudieron disfrutar de una función inclusiva, modificada y adaptada a las necesidades de personas con dificultades sensoriales.“Siempre fueron ellos los que se tuvieron que adaptar a todo. Pero, con esta iniciativa amigable, dimos ese primer gran paso de demostrar que es la sociedad la que tiene que adaptarse”, comenzó Silvana Giménez, psicopedagoga que trabaja junto a la organización ‘Creando Puentes’, quienes lograron la puesta en marcha de una función distendida de cine.El lugar fue acondicionado para la comodidad y seguridad de los chicos. Mientras que los padres de decenas de niños con espectro autista, Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), entre otras dificultades, vivieron el añorado logro. Porque: “Para muchos, ir al cine en familia es una simple salida, o un plan que se concreta de seguido. Pero, para nosotros, lograr este paso es muy importante”, señaló una de las madres referentes de la organización.La iniciativa se hizo realidad a partir de la idea de los padres que conforman ‘Creando puentes’. Quienes se movilizaron a partir de las dificultades que encuentran a la hora de compartir o participar de algún evento social. A ellos, se sumó el Imax que, con ayuda de profesionales e investigadores, lograron ambientar la sala para brindar una función estreno de forma distendida.“Investigamos lo que debíamos poner en práctica para llevar a cabo esta idea y logramos adecuar la función. El cambio, sobre todo, debía darse en la parte técnica: modificar el sonido, las luces y la distribución y capacidad de la sala”, explicó Emmanuel Monaje, director general del Imax del Parque del Conocimiento, en diálogo con El Territorio.Las luces permanecían prendidas en un tono tenue. Lo mismo sucedió con el sonido que, permitía la escucha de la película, pero a un tono moderado. Asimismo, las puertas de la sala permanecieron abiertas desde que comenzó la función. De esa manera, “si algunos necesitaban descansar o hacer alguna descarga, pueda salir de la sala tranquilamente”, destacaron.También se generaron espacios más amplios, reduciendo la cantidad de butacas. De ese modo, se generó un ambiente libre en el frente de la sala, con puffs y alfombras, y la capacidad de ocupación se redujo al 70 por ciento, para que pudieran circular libremente por la sala.Incluso, “el equipo humano del Imax recibió capacitaciones para atender una serie de cuestiones propias a la situación”, explicó Monaje. Al tiempo que resaltó que se agregaron pictogramas en todas las instalaciones: “Es una forma de comunicación. Ellos interpretan imágenes y los pictogramas son fáciles a la hora de comunicarse”.Además, destacó que no se tratará de un hecho aislado, sino más bien tiene que ver con una apuesta que busca replicarse de aquí en adelante. “La idea es seguir potenciando funciones distendidas. De todas maneras, no es algo que pueda realizarse con todas las películas. Para esta ocasión, por ejemplo, que proyectamos Juntos, el último estreno de Disney, debimos pedir permiso a la productora para adaptar la función a los chicos. Pero no es algo que pueda realizarse con todas las cintas”, destacó ya que el filme debe reunir varios requisitos antes de ser adaptada: categorización, duración y calidad en 2D, entre otros factores.Las puertas de la sala permanecieron abiertas durante toda la función y, el ingreso era gratuito para aquellos que contaban con un carnet o certificado que acredite su trastorno al igual que un adulto responsable. De todas maneras, la función también era comercial. Por lo que, todos aquellos que deseaban acceder a disfrutar de la película, podían hacerlo pagando la entrada. “Mantuvimos la boletería abierta porque muchos se acercaron a comprar las entradas. Teniendo en cuenta que se trata de la primer función distendida, muchos abuelos, tíos, hermanos y familiares quisieron venir a acompañar a sus seres queridos a disfrutar del evento. De esa forma también ayudaban a que el chico se sienta cómodo y contribuían en su contención”, destacó el director general.Por otra parte, todos pudieron ingresar con sus elementos de escape, ya sean juguetes, peluches, auriculares, mantas, entre otros tantos que utilizan.La función comenzó a las 15 y no tuvo pautas publicitarias. Además la concurrencia fue amplia, ya que la sala estuvo repleta de familias que compartieron unidos, al igual que el nombre de la cinta visualizada, de una experiencia única.Allí, a la magia de Disney, se sumaba la alegría inmensurable de tantos que pudieron compartir por primera vez una experiencia cinematográfica.Algunos, con saltos y giros. Otros, con gritos y aplausos. Pero todos, tratando de demostrarle al mundo la emoción indescriptible que los invadía.“Verlos así, felices, es algo que no tiene precio. Nos llena el alma”, dijo Alejandra, referente de la organización quien compartió la película junto a sus hijos Facundo (9) y Tomás (7).Pero, además de la alegría incontenible que manifestaban los niños dentro de la sala, los grandes también denotaban señales de gozo. Como cuando el pecho se hincha de orgullo por haber alcanzado un logro, muchos coincidieron en que: “Para nosotros, que somos padres de niños con espectro autista o asperger, la exposición es dramática”. En ese marco, Carolina, madre de Isabella con TGD agregó: “Muchas veces, antes de llevarlos a la plaza o salir a pasear por la Costanera, decidimos quedarnos en casa por el miedo al ‘mirá como se porta esa nena’ o ‘porqué grita tanto’ o ‘cómo no entiende’. A veces, nos sentimos tan observados y expuestos que nos encerramos. Pero este tipo de acciones nos llevan a entender que todos somos diferentes y que todos tenemos el mismo derecho de ser felices. Verla hoy a mi hija, gritando y zapateando de alegría, me hizo entender que mi lucha es por ella. Y que su felicidad, no tiene excusas ni críticas que valgan”.En ese sentido, la psicopedagoga Silvana Giménez señaló que “este tipo de proyectos va a generar una conciencia social ayudando también a que el extraño no juzgue ni al niño ni su familia por su condición”.Lo cierto es que todos vivieron una tarde de magia e inclusión real. Y, como el mensaje que deja el filme, entendieron que la inclusión es posible, porque solamente se trata de “Creer en cada paso transitado”.